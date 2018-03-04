«ارتياح» مصري بعد إعلان عودة السفير السوداني إلى القاهرة ..وتوجيهات رسمية تلزم بعدم التصعيد

أثار قرار عودة السفير السوداني إلى القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، بعد شهرين من توتر في العلاقات بين البلدين «ارتياحاً» في الأوساط الرسمية المصرية، بحسب ما أفاد مصدر مصري مطلع تحدث إلى «الشرق الأوسط».
ومن المنتظر أن يصل عبد الحليم، إلى مصر، غدا (الاثنين) لممارسة مهام عمله. وقال المصدر الذي صرح شريطة عدم ذكر اسمه، إن «التوجيه الرسمي المصري كان مُلزماً لجميع الجهات المعنية بملف العلاقات مع السودان، بضرورة التزام أقصى درجات الهدوء منذ اشتعال أزمة سحب السفير من القاهرة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وعدم التورط في أي مساجلات، في هذا الصدد، وضرورة الحرص على تجاوز الخلافات العارضة بين البلدين الشقيقين، حرصاً على مصالح استراتيجية واقتصادية وسياسية أكبر من أي مشكلات عابرة».
ودلل المصدر، على «صحة التوجه المصري بعدم التصعيد تجاه الخرطوم، بالنجاح الذي أحرزته القمة الثلاثية رفيعة المستوى بين مصر، والسودان وإثيوبيا، أواخر يناير الماضي، وما أعقبها من لقاء وزيري الخارجية ورئيسي المخابرات في البلدين، بالقاهرة، في أعقابها، وما أثمرت عنه بتجاوز الأزمة».
وشرح المصدر، أن «تدخل دولة عربية كبرى – رفض ذكر اسمها – لعبت دوراً مهماً في تجاوز عثرة التجاذبات بين القاهرة والخرطوم».
من جهته، قال وزير خارجية السودان إبراهيم غندور، إن بلاده ستعيد سفيرها إلى القاهرة يوم الاثنين بعد شهرين من سحبه، وسط توتر متزايد في علاقات البلدين. ولم تعلن الخرطوم سبب سحب السفير عبد المحمود عبد الحليم أوائل يناير (كانون الثاني)، لكن نزاعات حول السيادة على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي وشكوكاً مصرية حول اتفاق بحري بين السودان وتركيا، تسببت في تصدع العلاقات.
وقال غندور لـ«رويترز»، أمس: «علاقات الشعبين والبلدين تاريخية، والحفاظ عليها مسؤولية، ووضعها في الطريق الصحيحة واجب». وكان السودان قد اتهم مصر في العام الماضي بالتدخل في شؤونه الداخلية وأوقف واردات المنتجات الزراعية المصرية.
ومن المقرر أن تكون أول ملفات عمل سفير السودان ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، المشاركة في اجتماعات مجلس الجامعة العربية (على مستوى وزراء الخارجية) والذي يشارك فيه وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، بالقاهرة، يومي 6 و7 مارس (آذار) الجاري.
صحبفة الشرق الأوسط.
2 التعليقات
ابراهيم علي
2018/03/04 at 5:12 م (UTC 2) رابط التعليق
والمصريين (يصعدوا) ليه ؟ هم الربحانين … أرض تساوي مساحة دولة لبنان بردت ليهم خلاص ونحن الحمد لله اكتفينا بغنيمة رضاهم وعدم التصعيد… لك الله ياسودان.
ساخرون
2018/03/04 at 5:57 م (UTC 2) رابط التعليق
يعني الموضوع كان كبير آآآآد كده ؟