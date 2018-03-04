“غت آَوْت” يفوز بجائزة سبريت لأفضل فيلم ومخرج

فاز فيلم الإثارة والرعب “غت آوْت” الذي يتناول العلاقات العرقية الأميركية بجائزة سبريت لأفضل فيلم التي تعد أكبر جائزة للسينما المستقلة، وذلك قبيل حفل توزيع جوائز الأكاديمية الأميركية لفنون وعلوم السينما “الأوسكار”.
وفاز الممثل الكوميدي جوردان بيل -الذي كتب الفيلم وأخرجه- بجائزة أفضل مخرج في حفل سنوي يكرم أفضل الإنتاج السينمائي المستقل الذي تم بميزانيات صغيرة.
وحصد الفيلم -الذي يتناول قصة شاب أسود يزور أسرة صديقته بطريقة عنصرية ساخرة- إيرادات بلغت 176 مليون دولار.
وترشح “غت آوْت” لأربع جوائز أوسكار من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي وأفضل ممثل لدانيال كالويا.
ويجدر التذكير بأن آخر أربعة أفلام فازت بجائزة سبريت حصلت بعد يوم على جوائز أوسكار.
وفازت فرانسيس مكدورماند بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينغ، ميزوري” في حفل أُقيم على الشاطئ، ومكدورماند مرشحة لجائزة أوسكار.
ونال تيموثي شالاميه جائزة أفضل ممثل عن دوره في “كول مي باي يور نيم” بينما فازت أليسون جاني بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في “آي تونيا” كما حصد سام روكويل جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في “ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينغ، ميزوري” والأخيران من بين المرشحين لجوائز أوسكار.
وفي جائزة أفضل سيناريو، فازت غريتا جيرويغ عن فيلم “ليدي بيرد”.
المصدر : الجزيرة