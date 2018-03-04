الداخلية: تأثيرات سياسية صاحبت سحب الجنسية عقب الانفصال

أقر الفريق حامد منان وزير الداخلية، أمس، بتأثيرات سياسية صاحبت نزع الجنسية السودانية عن بعض المواطنين في أعقاب استفتاء جنوب السودان، وقال منان إنه لا يمكن النظر لما تم مع المنحدرين من أصول جنوب سودانية بعيداً عن الأوضاع السياسية السائدة وقتها، وهو ما يجعل من سحبها قراراً موضوعياً ويتواءم مع الحالة العاطفية التي أعقبت اختيارهم الانفصال. واعتبر خلال حديثه في منتدى طيبة برس حول منح أبناء السودانيات من آباء جنوبيين الجنسية، أن الأمر تم في إطار القانون باعتباره المحدد الرئيس للحصول على الجنسية، واعترف منان بتضرر عدد من السودانيين بقرار سحب الجنسية عنهم في الفترة بين عامي 2011م و2018م، ولكن وزارته رفضت مناقشة منح الحكومة تعويضات لهم لجبر الضرر خلال فترة حرمانهم تلك، خاصة وأن الأمر مرتبط بالقانون.
وحدد اللواء ناصر محمد يوسف، مدير إدارة السجل المدني ضوابط ومعايير منح الجنسية السودانية في رابطة الدم التي تشمل الأب والأم، وحق الإقليم، وحق التوطن، والضوابط الطارئة التي يحددها رئيس الجمهورية. وقال ناصر إن ضباط الشرطة هم مجرد منفذين للقانون، ونفى وجود تراخٍ في عملية منح الجنسية للسوريين أو غيرهم. ورد على الاتهامات التي طالت بعض السوريين، بأنهم يملكون أسلحة التي قال إنه مرخص باستخدامها وفقاً للقانون، وتابع “لا يمكن أن تمنح أحد الجنسية وتحرمه من المزايا الخاصة بها”.
اليوم التالي.