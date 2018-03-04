طبيبة بالسعودية تشبه مذيعة سودانية بـ(مصاصي الدماء)

لم تجد طبيبة سودانية تعمل في مستشفى سعودي وصفاً لتشبيه مذيعة سودانية أبلغ من وصفها بـ(مصاصي الدماء) بعد أن لاحظت (تكاثر) و(تناثر) و(تبعثر) ألوان (المكياج) على وجهها .
وقالت على صفحتها بـ(الفيسبوك): مذيعة في (…..) غيرت الرموش الى أطول وغيرت عدسات العيون الى لون بني يميل للأحمر.. بقت تشبه مصاصين الدماء … الله يسألني)، وبحسب صحيفة المجهر تبارت تعليقات المدونين على منشور الطبيبة السودانية ما بين معجب بتشبيهها وبين مستنكر لجوء بعض المذيعات الى الإكثار من (الميك آب) خلال البرامج، فيما قال أخرون إن المذيعة تسعى الى التشبه بمذيعات البرامج العربية .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ali mas
2018/03/05 at 12:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
خلاص جينا لي السواطة و اللقاطة … قال و قالو