ضبط طالب طب وطالبة مختبرات في وضع فاضح ومخل.. الشاب يقول للقاضي: كنت أريد أن أطعن لها حقنة لأنها مريضة

وقعت محكمه الخرطوم وسط برئاسه القاضي كمال الدين الزاكي عقوبه الجلد لطالب طب وطالبة مختبرات طبية (٤٠)جلدة والغرامه للمدان الأول (١٠)آلاف جنيه و(ألف جنيه)للمدانة الثانيه وذلك لمخالفتهم للمادة (١٥٣)من القانون الجنائي المتعلقه بالأفعال الفاضحة.
وتشير تفاصيل البلاغ المدون بقسم الشرطة -حسب التيار- اليوم الأحد ،أنه تم ضبط المتهم الأول طالب بكلية طب جامعة اليرموك بالإضافة إلى المتهمة الثانية طالبة بكلية علوم المختبرات الطبية في نفس الجامعة ضبطوا داخل شقة تخص المتهم الأول وعند مداهمة الشقة وجدوا في وضعا مخلا بالادآب حيث وجدوها ترتدي ثيابا خفيفة .
عليه تم إقتيادهم لقسم الشرطة التي باشرت التحري معهم وأحيل الملف الي المحكمة وعند سؤال القاضي لهم عن سبب تواجدهما داخل الشقه من غير رباط شرعي قال المتهم الأول للقاضي بأنهم لم يقوموا بممارسة الجنس وأضاف مبررا وجودها معه بأنها-أي- المتهمة أنها تعاني من داء السكري وحضرت له من أجل أن (يطعن ) لها حقنة الأنسولين وأعترف بأن الشقة تخصه وعليه رأى القاضي بأن الأدلة كافية لإدانته .
الخرطوم(كوش نيوز)
2 التعليقات
الزعيم
2018/03/05 at 3:37 ص (UTC 2) رابط التعليق
هوووووي
يا عالم
بتك امانه
جامعه مختلطه لا
جامعه حريم فقط وتكون اسلاميه
والدخول والخروج بميعاد مع اخوها ابوها الخ
حرم وشم الدم بتي ما تخش جامعه خلط وجكس
قال تعليم المراه خلط. قال
بعدين تقديس المجتمع لدكتور و مهندس وووو
خلي بعض البنات العبطاء افتكروا انو الناس ديل خلاص ملائكه او نازلين من السماء
لو حصل منهم اي شئ مباح لهم ومبارك
وطني 100%
2018/03/05 at 4:12 ص (UTC 2) رابط التعليق
لاحول ولا قوة الا بالله
اعدلوا يا حكام
اعدلوا يا حكام
اعدلوا يا حكام
تختفي الرزيله وتعم الفضيله