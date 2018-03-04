طبيب الإجهاض الشهير يسجل إعترافاً قضائياً بعد أن عاود نشاطه من جديد بمساعدة زوجته

إعترف المتهم د. إختصاصي النساء والتوليد الشهير وآخرون من المتهمين بإدارة محل دعارة وممارستها والتستر وحيازة خمور، عند تسجيل الإعتراف القضائي بالمحكمة بالخرطوم ، بأنه سبق وقام بإجراء عمليات إجهاض وتمت محاكمته وقضى فترة العقوبة وتم منعه من مزاولة المهنة في ذاك الوقت ، وأضاف أيضاً بأن المعدات الطبية التي ضبطت بحوزته كان يستخدمها سابقاً وهي قديمة ،
وحسب مجريات الأحداث بأن معلومة وردت لشرطة مباحث أمن المجتمع المقرن بأن إختصاصي النساء والتوليد المشهور قد عاود نشاطه من جديد بمساعدة زوجته ، وبعد التأكد من المعلومة وبموجب أمر تفتيش صادر من النيابة ، تمت مداهمة منزلة بمنطقة توتي وتم القبض على الطبيب وزوجته ، (4) شباب آخرين بينهم فتاة أجريت لها عملية إجهاض ,
وبحسب صحيفة آخر لحظة تم إقتيادهم إلى قسم الشرطة ودون في مواجهتهم بلاغات منفصلة تحت طائلة المواد (107/79/154/155) من القانون الجنائي ، بالإضافة إلى المادة (25) من قانون الصيدلة والسموم ، وتم وضع معدات العمليات كمعروضات في البلاغ ، وعقب إكتمال التحريات أحالت البلاغ للمحكمة للفصل فيه .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ابو عبدالرحمن
2018/03/05 at 5:53 ص (UTC 2) رابط التعليق
أضربو عنق الفاجر وزوجته