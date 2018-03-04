اكبر فضيحة لتلفزيون السودان .. شاهد الفيديو الذي أحدث ضجة

تم تداول مقطع فيديو واسع كشف حالة من الفوضى في التلفزيون القومي . في هذا المقطع يظهر بثاً مباشراً قبيل بدء برنامج وكان الضيف يتحدث بهاتفه المحمول ويرتب هندامه .
بينما القائمون على البرنامج يتجولون أمام الكاميرا ، ومقدم البرنامج (يتونس ويضحك) مع الضيف .
المقطع كشف بجلاء غياب الرقيب بالتلفزيون العريق، البعض طالب بإجراء تحقيق وآخرون طالبوا وزير الإعلام بالإستقالة.
الخرطوم (كوش نيوز)
5 التعليقات
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ابومحمد
2018/03/04 at 11:18 م (UTC 2) رابط التعليق
ايه المشكلة يعني
الراجل طلعهم على الهواء بالغلط
اي واحد عامل فيها مقددا
ali mas
2018/03/05 at 1:26 ص (UTC 2) رابط التعليق
نقول طلعهم بالغلطة لكن لمدة اكتر من ربع ســــــــــاعة
ياااخ دا بالغ بوووووليغ مبالغ هههههه
نحمداللة كلهم رجال كان شفنا العجب
الدايركتور لو كان اداهم خمس دقيقة زيادة الضيف كان بطلع كيس صعوط
omar ibrahim
2018/03/05 at 5:27 ص (UTC 2) رابط التعليق
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
والله يا اخ المعلق على المشهد ما عندك موضوع حتى تعليقك يدل على قلة معلوماتك وتتم تعليقك بالضحك ايش المشهد الغريب
شوف موضوع الواحد يقرا ويستفيد منو
ابو عبدالرحمن
2018/03/05 at 6:10 ص (UTC 2) رابط التعليق
عادى جدا يا غبى ودى بيحصل أكثر منها فى تلفزيونات العالم … يعنى خلاص إنت المهنية والغيرة كاتلاك ولا عايز تورى إنك معارض يا جاهل.. وكمان بتضحك يا ديك..
عزالدين
2018/03/05 at 6:25 ص (UTC 2) رابط التعليق
عااادي جدا عامل لينا من الحبة قبة.. بس مابلومك بلوم الزول الجاب الخبر بالنيلين.. زيك برضو