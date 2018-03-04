استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء مع بداية تعاملات الأسبوع في السودان

إستقرت العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني يوم الأحد 4 مارس 2018 في السوق الموازي مع بداية تعاملات الأسبوع، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة كوش نيوز بالخرطوم ،سجل الدولار 33.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 8.80 جنيه، وهي مثل أسعار نهاية الأسبوع الماضي.
يوم الخميس 1 مارس 2018 في السوق الموازي مع ختام تعاملات الأسبوع، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة كوش نيوز بالخرطوم ،سجل الدولار 33.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 8.80 جنيه.
وبإطلاع محرر كوش نيوز على موقع بنك السودان الرسمي، فقد تقرر أن يكون سعر الدولار الأمريكي ليوم الإثنين الموافق5 مارس 2018م، 27.0720 جنيهاً للحد الأدنى والسعر التأشيري 28.2000 جنيهاً والنطاق الأعلى 29.3280 جنيهاً ، أي أن معدل النطاق ±4%،.
أحمد الفاضل
الخرطوم (كوش نيوز)