السودان: إصابة 6 مواطنين بإطلاق نار في موقع لشركة روسية للتعدين

أكد معتمد محلية بربر عبدالمنعم الصائم بنهر النيل، إصابة ستة مواطنين جراء إطلاق نار من موقع الشركة الروسية، في وادي (السنقير) شمال غرب محلية بربر، قائلاً إنه من الصعب تحديد من أطلق النار على المواطنين هل هي (الشرطة أم الروس).
وقال الصائم لـ (الشروق) إنه من الصعب تحديد من أطلق النار على المواطنين، هل هي (الشرطة أم الروس)، متعللاً بصعوبة التواصل والاتصال مع قوة الشرطة الموجودة هناك، لكنه أشار إلى تحريك قوة هي الآن في طريقها هناك لاستجلاء الأمر.
وأضاف “حتى الآن لم نتلق رواية رسمية للحادث لمطلق النار”.
وأشار إلى إسعاف المصابين في مستشفى الباوقة، ومن ثم تم تحويلهم تباعاً إلى مستشفى عطبرة.
بدوها، قالت مواقع إلكترونية، إن عاملاً روسياً أصاب في إحدى شركات التعدين عن الذهب بشمال السودان، الأحد، ستة قرويين بالرصاص إثر احتجاج مرده النزاع على وادٍ غني بالمعدن النفيس.
شبكة الشروق
2 التعليقات
ود الشمال
2018/03/05 at 2:25 ص (UTC 2) رابط التعليق
بصعوبة التواصل والاتصال مع قوة الشرطة الموجودة هناك
مافى بولبس معاهو موبايل يمكن البطاريه فضت حتى لو معاهو شاحن حيشحن الموبايل من وين ولو فى مواصلات هناك ممكن يصل الحلة بلقه محل موبايلات هناك ممكن يتصل من هناك يكلم الشرطة وقت ما يصل مافى مشكلة يلاقى محمد عثمان ولوشى يوصلو الخبر هكذا حال الدنيا لو الكهرباء قاطعة كمان مشكله بكون سرقو الدهب لانو الظلام شديد طيب الدفاع الشعبى وين مشكله كمان الناس نامو بدرى كلها مشاكل خلاص الدهب اسرق وماتو المساكين الله يرحهمهم
محب السودان
2018/03/05 at 4:24 ص (UTC 2) رابط التعليق
والله العظيم الواحد دمعو بتجري لي الحاصل علي الشعب السوداني وفي وطنو ياعمر البشير انت تحكم الشعب ويا صلاح قوش يوجد معك جهاز الأمن والامن الاقتصادي بالله عليكم اوقفو تلك الفوضه والشركات الاجنبيه في مناطق التعدين فليكن التعدين شراكة بين الدوله والمواطن السوداني فقط حتي علي الاقل يوقف التهريب في الذهب ودا معدن اغلي من البترول الدوله قادره علي شراء الاجهزه والتنقيب فليكن استثمار سوداني سوداني فقط وشي موسف معتمد لا يعرف من اطلق النار علي المواطنين الشرطه ولا عامل روسي دما الشعب رخيصه لتلك الدرجه وفي اسباب عيشه كريمه وليس حملة سلاح ولا معارضه مواطنين عزل يبحثون عن رزق حلال في ارضهم التي ورثوها من الاجداد ولا يوجد حتي مشاريع زراعيه لديهم نرجو من صلاح قوش التدخل وحسم تلك الفوضه لانهو الوحيد القادر علي الكدايس التي امتلأت جيوبها بعد عودته القويه باذن الله الان يريد الشعب السوداني بصمتك سعاده الفريق صلاح قوش وكشف كل المفسدين وايداعهم في السجون لانك رجل نضيف وتعرضت للخيانه من قبلهم وتعرفهم اضرب بيد من حديد كل المفسدين والشعب معك سعادة الفريق صلاح قوش ودام عزك ياوطن برجالك المخلصين .