إسحق فضل الله: شبكة اصطياد السودان هي

وما يحدث الآن يدبر بهدوء.. ومنذ سنوات.. ولا أحد يشعر بشيء
> وقبل عامين نحدث هنا عن (لاجئين من الارومو في مطار القاهرة يستقبلهم سيسي).. لاجئون يستقبلهم رئيس الدولة!!
> واستقبال سيسي لهم كان لجذب الإعلام .. والإعلام يتم غطاءً لشيء يدبر
> وأحدهم يعرج والعصا في يده والرقة المصرية تسنده من تحت ابطيه.. وحين يظن أن الكاميرا ابتعدت (يمشي عديل).. الحكاية سردناها هنا
> وهؤلاء كانوا هم قادة الارومو الذين يدربون في مصر لصناعة ما يحدث في اثيوبيا الآن هذه الايام
> وقبل عام كانت مصر تقود الارومو هؤلاء لصناعة مظاهرات الارومو في أديس أبابا وأحداث الكيلو ستة (شدش كيلو)
> وقبل عام نحذر هنا من أن مصر تقود الارومو لعداء مع السودان.
> وقبل شهرين نحدث هنا عن عودة قادة من الارومو من أستراليا وكندا (يهبطون القاهرة.. ثم منطقة الارومو)
> و..
(2)
> كل شيء في العالم.. وفي شرق أفريقيا.. وفي السودان يتبدل الآن وكل شيء ما يقوده هو (الطعام أو الموت)
> الخيار الذي لا يقبل العذر ولا يتبدل
> ومصر التي تقرأ هذا تفعل ما تفعل.. وتدبر الأمر منذ سنوات.. وإثيوبيا /التي ندعمها جهراً وتعادينا سراً/ هذه وهذه ما يقودها (ضد) السودان هو…
> مصر يزدحم فيها الآن مائة مليون فم يأكل الطعام.. وربع قرن ومصر تصبح أفواهها مائة وخمسون مليون فم.. ولا أرض هناك للطعام.. ومصر التي يزداد جوعها تمتد عيونها جنوباً
> واثيوبيا الآن الافواه فيها مائة وخمسون مليون فم.. وربع قرن والافواه تصبح مئتا مليون فم.. ولا طعام.. واثيوبيا وملايينها من البشر تحت الجوع تمتد عيونها غرباً
> والسودان حفنة قليلة من السكان.
> وارض متسعة.. ومياه
> والمعادلة تصبح هي
-(ارض بلا شعب .. لشعوب بلا ارض)
> والقانون هذا/ الذي يستحيل تبديله/ هو ما يحكم (عقول وخطط الحكومات حولنا)
(3)
> واثيوبيا تتسلل الى السودان
> ومصر تتسلل الى السودان
> والتسلل عادة (مخادع وصامت.. وله كل صفات المخدر)
> وكلمات
> لكن الكلمات هذه يصبح لها حس مخيف حين ترتفع عيونك تتساءل عن
مئتين وخمسين الف فدان هي مشروع سابينا الزراعي في النيل الابيض.. ارض تستأجرها مصر للزراعة
> ثم لا زراعة!!
> وكلمة لا زراعة هذه يصبح لها (هدف) مخيف حين تجد عيونك ان الاستئجار هذا تاريخه هو عام 1983.. مما يعني ان الامر قديم.. لان حساب الجوع والمستقبل قديم
> ثم مئتا الف فدان اخرى في النيل الازرق ارض تستأجرها مصر.. ثم لا تزرع شبراً
> ثم.. ثم؟؟
> ثم شيء سوى الجوع يقود مصر
> حقد غريب ضد السودان
> ومصر تستأجر الارض وتقتلها لانها تعلم انه لا احد هنا يسأل
> ثم هي تستأجر الارض حتى تبعد عنها الخليج
> ثم تستأجر الارض لتمنع السودان من زراعتها
> مثلما مصر تفرغ شمال السودان الى درجة (تعقيم المواطنين) لأن عدم الزراعة في السودان يعني عدم استخدام الماء
> الماء الذي يدير الآن المعركة كلها
(4)
> وقبل شهور .. ايام تفجير مسجد سيناء.. نحدث هنا عن تعاون بين مخابرات مصر ومخابرات جهة في الصحراء
> والتعاون هذا يجعل الجهة الثانية تقدم عرضاً شديد الاغراء للسودان لاستئجار ميناء بورتسودان
> وميناء بورتسودان يستأجر لتقوم الجهة الثانية (بتعطيله) تماماً
> والتعطيل ما يصنعه هو
> ملكية كاملة لموانئ البحر الاحمر.. تبعد السودان
> ثم..؟
> ثم عطالة لعدة آلاف من العمال في السودان
> العطالة التي تصنع الفقر وتصنع بعدها الثورة و..و..
(5)
> وسلسلة من المعارك الاقتصادية ضد السودان.. ابتداءً من عام 2014 واشاعة مرض الماشية السودانية
> وسلسلة من معارك صناعة الحصار ابتداءً من احاديث نقل السلاح.. وحادثة عربة بورتسودان
> وسلسلة من الاستنزاف
> ما بين(تزوير العملة) وحتى تحريك القوات المسلحة في الشرق
-وسلسلة من .. وسلسلة من
> والمعارك هذه ما يصنعها .. وما يجددها حين تخمد.. هو
> قطع الصلة بين الدولة والمواطن في السودان
> والحروب الآن ( كل ما سمي بالربيع العربي) يبدأ بالقطع هذا
-…..
-…..
> ونطلق نهار الخميس وعداً بالحديث عن المؤتمر (السري) الذي تقيمه الخارجية للحديث حول (الازمة الاقتصادية واصلاحها)
> والوعد هذا نؤجله لاننا نعرف..
> ونسكت بعد المعرفة لان المصلحة هناك
> وان كنا لا نفهم كيف يكون المؤتمر هذا (سرياً) بحضور مصر!!
(7)
> يبقى ان الجهات كلها (تفور) الآن.. في التحول الذي يضرب السودان الآن
> وقبل عام ونصف نحدث عن جهة رسمية وعن بعض افرادها
> وقيادة الجهة الرسمية نرسل اليها جملة واحدة تقول
( المياه والشرطي والقاضي وصاحب السلطة الوسط/ لا هو في الاعلى ولا هو في الاسفل/ كلهم.. يتعفن ان هو بقي لوقت طويل في مكان واحد)
> وتجاهلونا
> والاسبوع الماضي يحدث ما يجعل القيادة ترسل ثلاثة من الكبار للتحقيق
> والتحقيق يصبح له معنى مختلف حين يتم تحت سحب التغيير التي تتجمع في الافق الآن (وبرقها عبادي)
إسحق فضل الله
الانتباهة
4 التعليقات
إنتقل إلى نموذج التعليقات ↓
انس
2018/03/05 at 2:49 ص (UTC 2) رابط التعليق
المجنون جه قوله هي يا ولاد يا مجنون يا مجنون يامريض يا نجوس هي هي… انشاءالله الدور عليكم وسوفه يقتلوك الثوار السودانين انهم قادمين من مصر وسيتم قطع راسك لنك لا تتمكن من الهروب يا مجنون يا مجنون عندك داء الفهلوه وانت عجوز ههعع
ابو عبدالرحمن
2018/03/05 at 5:50 ص (UTC 2) رابط التعليق
الكلام ده حرقك ليه يا وضيع يا عفن أم سيسى…وهو مصرائيل فيها رجالة عشان تصنع ثوار… الموت والجوع جايلكم من الجنوب وانصحك تربى بط من دلوقت لأنك بعد شوية حاتنسى طعم اللحمة يا نجس
محمد أحمد
2018/03/05 at 4:31 ص (UTC 2) رابط التعليق
نسيت حرائق آلاف النخيل في الشمالية, و فطر البيوض الذي كان سيقضي على كل النخيل, و لن يهدأ لهم بال إلا أن يقضوا على أي نخلة في الولاية الشمالية إذا لم تنتبه الحكومة و جهاز الأمن و المخابرات.
Osama
2018/03/05 at 5:10 ص (UTC 2) رابط التعليق
والثوار دول يا سي .انس. جايين بي زفة حسب الله ولا زفة العوالم … ياض من أمتي فوزية أنجبت ثائرا…..
هو جيش الكفته بتاعكم دا يتساقط في سيناء كالغواني على يد أطفال سيناء
(الحرة تنجب ثائرا والعاهرة تنجب ألف فاجر )
(افهم ياض )