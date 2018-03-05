وزيرة الإتصالات وتكنلوجيا المعلومات تشارك في المؤتمر السنوي الثاني لشبكة الجزيرة الإعلامية

بدعوة كريمة من شبكة الجزيرة الإعلامية تشارك وزيرة الإتصالات وتكنلوجيا المعلومات في المؤتمر الثاني لمستقبل الإعلام – قمة الرواد تحت شعار:
# الإعلام والتكنلوجيا السحابية – فرص بلا حدود وذلك في الفترة بين يومي الخامس والسادس من مارس ٢٠١٨م بالعاصمة القطرية الدوحة.
يركز المؤتمر على سبل الإستفادة من التقنيات السحابية في مجال العمل الإعلامي وإنتاج المحتوى. وتقديم رؤية مستقبلية حول التقنيات السحابية والأمن الإلكتروني والذكاء الإصطناعي وتلفزيون المستقبل +TV والتقدم التكنلوجي المتسارع في مجال صناعة الإعلام.
الجدير بالذكر أن وزير الإعلام يشارك أيضا في هذا المؤتمر.
الدوحة: ٤ مارس ٢٠١٨م