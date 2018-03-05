الخرطوم تترقب وصول 1400 بص (والي) حديث لخدمة النقل

نظمت الادارة العامة للمرور بالتعاون مع شركة المواصلات العامة المحدودة أمس برنامج – التوعية المرورية الشاملة للقطاعات المختلفة تحت شعار (التزامك بالنظام دليل وعيك) بحضور وزير البنية التحتية لولاية الخرطوم المهندس خالد محمد خير والعميد احمد المصطفى والعقيد احتفال حسن أحمد مدير الاعلام والتوعية المرورية بالمرور مديرادارة العمليات بمرور ولاية الخرطوم والمدير العام المكلف لشركة مواصلات الخرطوم الأستاذ حاتم عبدالمنعم وعدد من قيادات المرور وشمل البرنامج الذي يستهدف سائقي البصات (الوالي ) ذات السعة الكبيرة أنشطة ترفيهية متنوعة الى جانب محاضرات وندوات بواسطة خبراء ومعارض ومسابقات وجوائز.
وأوصى الوزير المهندس خالد محمد خير شركاء الطريق بالتعامل برفق ورحابة صدر الى جانب نشر ثقافة الابتسامة وامتصاص حالات الغضب التي تحدث أثناء المعاملات وناشد الوزير السائقين بضرورة الالتزام بالقواعد والضبط المروري كما أكد حرصه على سلامة الجميع وان الحفاظ على الأرواح من استراتيجيات العمل وأكد العمل في صيانة الطرقات وردم الحفر وغيرها من المطبات والعوائق المرورية والمسببات للحوادث
وقال العميد احمد المصطفي مديرادارة العمليات بمرور ولاية الخرطوم إن منظومته تسعى بشكل حثيث وجاد لتخلو سجلات شركة مواصلات الخرطوم من الحوادث المرورية ،وأشار الى أهمية الشراكة والتعاون مع شركة المواصلات باعتبارها من الجهات التي تعمل بطريقة وثيقة مع الشرطة في تقديم الخدمات للمواطنين لاسيما وأنها تعمل في مجال النقل بمواعين كبيرة تسع لقدر كبير من الركاب وزاد يقول (الماعون الكبير مريح وأضاف كما له بعض السلبيات والمتمثلة في الوقوف الخاطئ حيث يشغل جزءا كبيرا من مساحة الطريق، كما يواجه رجال المرور الصعاب نتيجة للوقوف غير الصحيح ووجه السائقين بأهمية الالتزام بالنظام المروري وأشار الى أن كفاءة السائق عنصر أساسي قي تحقيق السلامة المرورية كونها قضية تتكامل فيها الأدوار وتتكافل فيها المشاركة بين الأفراد لأن الحادث المروري ليس قصرا على الجهات كما لايفرق بين الناس
وترقب المدير العام المكلف لشركة المواصلات حاتم عبدالمنعم وصول عدد 1400 بص حديث ودخولها خدمة النقل قريبا وقال إن مراعاة حق الطريق أمانة في أعناق الجميع وأضاف نحن نفزع حينما نسمع بإصابة شخص في حادث وأكد على أنه لا مناص من التوعية المرورية والاهتمام ببصات الشركة الى جانب القيام بتأهيلها وصيانتها وقال إن المرور تطلع بمهام جسيمة في ظل الزيادة المضطردة للسكان والمركبات دون أن تصاحب ذلك توسعة أو زيادة للطرقات كما دعاء أصدقاء الطريق للتعامل بمسؤولية ومزيد من الجهود والتعاون بين مستخدمي الطريق وسائقي المركبات لانسياب الحركة دون عوائق وطالب بتكوين لجنة مشتركة بين ادارة المرور وشركة المواصلات لتنسيق الجهود ومتابعة المستجدات ومعالجة الاشكاليات.
وقدم العقيد مالك ساتي المدير التنفيذي لاذاعة ساهرون محاضرة من واقع خبرته في مجال المرور عن مشاكل الطريق وطرق السلامة والنجاة منها وتناول أيضا مشكلات المركبات وقواعد المروروأشار الى ان دخول الطريق والتقاطعات وقطع الاشارة الحمراء وعكس الطريق والتخطي الخاطيء والسرعة الزائدة من الأسباب الأساسية في وقوع الحادث لذا لابد من الاحتراز والتحوط والتأكد من سلامة المركبة ومراجعتها معددا اولويات المرور والتي اهمها عبور المشاة.
و أكد العميد الفاضل يوسف اهمية الورشة في التوعية المرورية لتحقيق الشراكات الذكية مع كل شرائح المجتمع وأشار الى ان عدد ضحايا الحوادث عالميا يفوق ضحايا الحروب والكوارث كما تطرق الى الاكتظاظ المروري أثناء ساعات الذروة والذي يتطلب التعاون وزيادة الجرعات التبصيرية والتوعوية لتحقيق السلامة المرورية.
الصحافة.