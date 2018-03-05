موقعة حديقة الأمراء تشغل الصحف الفرنسية

سلطت الصحف الفرنسية اليوم الاثنين الضوء على المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وريال مدريد الثلاثاء على ملعب حديقة الأمراء بإياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا.
وتساءلت صحيفة 20 مينيتس عن إمكانية تولي زين الدين زيدان المهمة الفنية لسان جيرمان خلفا لأوناي إيمري مدرب الفريق الحالي، وقالت “هل يأخذ زيدان مكان إيمري في باريس؟”
وخرجت صحيفة ليكيب بعنوان “الاتحاد، الجميع يبذل ما في وسعه لتشجيع فريق سان جيرمان قبل مواجهة ريال مدريد”.
أما صحيفة لو باريسيان فجاء عنوانها: “مبابي وكافاني ودي ماريا، الثلاثي الذي يجب أن يتأهل بالفريق”، وذكرت أن هذا الثلاثي يجب أن يصل بباريس سان جيرمان إلى دور الثمانية، وإقصاء الريال خلال المباراة المقبلة”.
كما تحدثت عن وصول بعثة الريال إلى العاصمة الفرنسية، من ضمنها توني كروس ولوكا مودريتش اللذان ترددت إشاعات باحتمال غيابهما عن موقعة بارك دي برنس.
كما خصصت تقريرا لمهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة تحت عنوان “سان جيرمان والريال.. بنزيمة الغامض الأبدي” تعرضت فيه لتراجع أداء النجم الفرنسي، وقالت إنه سيخوض مباراته المئة في بطولة دوري أبطال أوروبا.
صحيفة لوفيغارو أشارت إلى أن النادي الملكي يواجه سان جيرمان بتشكيلة مكتملة بعد عودة مودريتش وكروس واستعادة خدمات كرفخال الذي قد يكون ضمن التشكيلة الأساسية الثلاثاء.
الجزيرة نت .