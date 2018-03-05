“1086” طالباً يجلسون لشهادة الأساس السودانية بالقاهرة

يجلس اليوم (الاثنين) “1086” طالباً لامتحان شهادة الأساس السودانية بالقاهرة من السودان وجنوب السودان، بالإضافة إلى جنسيات عربية بالقاهرة.
وتقام الامتحانات بمركزين أحدهما بمقر المدرسة السودانية بضاحية الدقي بالقاهرة، ومركز آخر، ويحضر بدايات الامتحانات اليوم عبد الحميد البشرى قنصل السودان العام بالقاهرة والقائم بأعمال السفارة وصلاح سعيد المستشار الثقافي، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية السودانية بمصر، وتقوم السلطات الأمنية المصرية بالتعاون مع السفارة السودانية بالقاهرة بتأمين العملية.
ووصل القاهرة الجمعة الماضي اثنان من كبيري المراقبين من الخرطوم، لمتابعة سير الامتحانات بكل مركز.
اليوم التالي.