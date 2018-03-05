نشر “3500” شرطي لتأمين امتحانات شهادة الأساس بالخرطوم

أعلنت شرطة ولاية الخرطوم جاهزيتها لتأمين امتحانات مرحلة الأساس التي ستبدأ اليوم (الاثنين) بقوة قوامها (3500) شرطي، وأكد اللواء حقوقي إبراهيم عثمان عبد الرحيم مدير شرطة الولاية جاهزية قواته لتأمين الامتحانات بمختلف محليات الولاية والمتمثلة في (988) مركز امتحان و(61) مخزنا، وأوضح لدى مخاطبته الطابور الشهري لشرطة ولاية الخرطوم، أمس، أن عملية تأمين الامتحانات تأتي ضمن خطط شرطة الولاية الراتبة خلال العام، ويتم تنفيذها بمهنية واقتدار وفق الخبرات التراكمية. وطمأن اللواء إبراهيم الأسر بأن العملية التأمينية تسير بسهولة ويسر لتمكين الطلاب من أداء امتحاناتهم بأمن وطمأنينة في مختلف المراكز، وأوصى منسوبي الشرطة بضرورة الالتزام المهني في أداء الواجبات الشرطية وخدمة المواطنين، مشيراً إلى دعم إدارة النجدة بعدد مقدر من الكوادر المؤهلة في العمل الشرطي تحقيقاً لرضا الجمهور وتقديم أفضل الخدمات الإنسانية والشرطية لمواطني الولاية.
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