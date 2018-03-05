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جرائم وحوادث

2018/03/05

2018/03/05


مطربة سودانية كبيرة تتهم خبيرة تجميل بسرقتها



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وجهت مطربة كبيرة، أصابع الأتهام لخبيرة التجميل التي ظلت تتعامل معها منذ سنوات، إياها بسرقة مبلغ مالي كبير وضعته داخل حقيبتها الخاصة كعربون للحفل الذي كانت بصدد إحيائه بإحدى صالات الخرطوم .

وقال شاهد عيان للحادثة وبحسب صحيفة السوداني إن المطرب فقدت المبلغ بعد مغادرتها صالون التجميل الى الصالة ولم تتردد مهاتفة الخبيرة متسائلة عن المبلغ .

إلا أن الخبيرة نفت عن نفسها التهمة، رافضة ما جاء على لسان صديقتها من اتهام لينتهي الأمر بإغلاق المحادثة عقب تهديدات من المطربة بأخذ حقها .

الخرطوم (كوش نيوز)

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1 التعليقات

      1. 1
        جنرال💡

        2018/03/06 at 7:03 ص (UTC 2) رابط التعليق

        دي أكيد أم لوشي الحرامية دي كوفيرة الكيزان

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