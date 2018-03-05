(درويش الكجونكا) أخر تقليعات معجبي أحمد الصادق

خطف الأضواء خلال حفلات الفنان الشاب “أحمد الصادق” الجماهيرية، معجب يرتدي جلباباً طبعت عليه صورة الفنان الشاب مرفقة بعبارة (درويش الكجونكا) .
هذا ويعتبر (درويش الكجونكا) أحدى التقليعات الجديدة التي ظل جمهور “أحمد الصادق” يبادر بها خلال كل حفل .
الجدير بالذكر وبحسب صحيفة السوداني أن (درويش الكجونكا) كان محط أحتفاء “أحمد الصادق” في آخر حفل، حيث قام بإستدعائه للمسرح ومعانقته في مشهد وجد أستحشاناً وقبول كل الجماهير الحاضرة .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
Atbarawiyah
2018/03/06 at 6:07 ص (UTC 2) رابط التعليق
فراغ سفاهة / سلام يا وطن وانت بين فاقد تربوي ساقط / ومتخلف