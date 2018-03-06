إنتهاك للحياة البرية في السودان من قبل أجانب يثير حفيظة رواد مواقع التواصل.. صور

تبادل رواد مواقع التواصل الإجتماعي في السودان “الأحد” بإمتعاض صوراً لأجانب قد إصطادوا كميات ضخمة من الطيور البرية، بحسب مانقل محرر (كوش نيوز)، وقد لاقت الصور إمتعاضاً وشجباً واسعاً لإنتهاك الحياة البرية في السودان، وتساءلوا عن دور السلطات الأمنية في مكافحة الصيد الجائر، وإن شكك البعض في الصور بأنها خارج السودان، إلا أن البعض أكدها بأنها داخل السودان من خلال التعرف على ” رقم السيارة” البوكس التي يستغلونها الأجانب.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ABOAHMED
2018/03/06 at 6:50 ص (UTC 2) رابط التعليق
بقت على الحياة البرية بس !!!!!!!!!!!!!!!!!!
بالله عليكم ورونا شنو المامنتهك في السودان …………
الانسان السوداني نفسه حقوقه منتهكه ……………
قال الحياة البرية قال ………………………..