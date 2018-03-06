مدير جهاز الاتصالات السودانية: ندرس إيقاف مكالمات “واتساب”.. طرحنا الموضوع مع التنظيم العربي كتكتل عربي

كَشف مدير عام جهاز تنظيم الاتصالات والبريد يحيى عبد الله عن اتجاه لإيقاف مكالمات “واتساب” والتطبيقات المَجّانيّة.
وقال: “طرحنا الموضوع مع التنظيم العربي كتكتل عربي”، مّشيراً إلى أنّ هناك أكثر من 200 مليون مُستخدم، واعتبر أنّ هذه التطبيقات المَجّانيّة تُؤثِّر سَلباً على دخول الشركات، وفيما يتعلّق بحملة تسجيل الشرائح بالرقم الوطني .
قال يحيى : وبحسب صحيفة التيار إنّ عدد الشرئح المُسجّلة بالرقم الوطني تجاوزت (26) مليون شريحة، وبَرّرَ يحيى رداءة الخدمة لزيادة أعداد المُشتركين، الأمر الذي لم تقابله توسعةٌ في الشبكة، وقال إنّ التغطية الأرضية للشبكات لم تصل إلى 100%.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
شارد ما وارد
2018/03/06 at 2:17 ص (UTC 2) رابط التعليق
حسبنا الله ونعم الوكيل.
الله ينتقم من كل متكبر جبار لا يؤمن بيوم الحساب.
Atbarawiyah
2018/03/06 at 6:02 ص (UTC 2) رابط التعليق
اقول ! الله يوقف ضربات قلبك انت وامثالك ، الشركات طول عمرها وهي تخدع وتسلب قروش المواطن ومكالمات الواتس ليست مجانيه بل خدمه مدفوعة القيمه حيث لا يمكن اجراؤها دون الاشتراك وتفعيل شبكة الانترنت والمدفوعة القيمه مسبقا وحسبنا الله ونعم الوكيل