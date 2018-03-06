(كوش نيوز) تكشف عن أسعار العقارات بأمدرمان

كشفت جولة قامت بها شبكة (كوش نيوز ) عن أسعار العقارات التي شهدت إرتفاعا غير مسبوق وذلك بسبب إرتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، كما أرجع عدد من اصحاب العقارات ارتفاع الأسعار لكثرة الطلب وقلة العرض وقال العوض عثمان وهو صاحب مكتب للبيع وإيجار العقارات بأمدرمان إن هناك ارتفاعا غير متوقع في اسعار العقارات بالمدينه .
وعزا ذلك الإنخفاض لتدهور الجنيه السوداني مقابل الدولار بجانب إتجاه المستثمرين للإستثمار في العقارات بحجة أن العقارات أصبحت الضامن الوحيد لحفظ الأموال بعد تراجع أسعار الذهب والدولار واكد أن قيمة الايجارات زادت لذات الاسباب، اضافة الى كثرة الطلب على المنازل نتيجة لكثرة الأجانب بجانب نزوح عدد كبير من المواطنين من الريف للسكن بالعاصمة .
وأشار الى تأثير قدوم الأجانب على زيادة قيمة الإيجارات لافتا الى وجود أسباب أخرى ساهمت في إرتفاع أسعار العقارات مثل دخول تجار العربات مجال العقارات، مما أدى إلى زيادة طلبهم على العقارات كضامن لقيمة الأموال ،وذلك بعد زيادة الدولار الجمركي الى (18) جنيهاً، مما ادى الى ارتفاع سعر العربات وعدم وجود تسويق مشيرا الى ارتفاع اسعار العقارات داخل ولاية الخرطوم، خاصة المخططات التي تتمتع بخدمات كبيرة، واستشهد بمنطقة بيت المال والملازمين وقال إن الاسعار زادت ماقيمته 23 مليون للمتر المربع، وتابع (في مخطط صالح والحارات بلغ سعر المتر المربع أكثر من (4) مليون جنيه، وفي المربعات التي لا تتمتع بخدمات وصل سعر المتر المربع قرابة (2)ألف .
أما أسعار غرب أم درمان فهي أقل من المخططات الأخرى مبينا أن قيمة إيجار الشقة بالمهندسين بلغت بين 8 إلى 10 آلاف جنيه، مع ندرة في العرض وأشار إلى أن الايجار بالمناطق الطرفية بلغ 5 آلاف جنيه.
الخرطوم(كوش نيوز)