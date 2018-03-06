تراجع أعداد الإبل القادمة من السودان إلى أسوان

تراجعت أعداد الإبل الوافدة من السودان إلى محافظة أسوان، بعد انخفاض سعر اللحوم البلدية في أسواق أسوان، ووصلت لـ100 جنيه، حيث كانت الشحنات لا تقل عن 4 آلاف رأس من الإبل.
واستقبل الحجر البيطري بمدينة أبو سمبل في أسوان، اليوم الإثنين، شحنة جديدة من الإبل قادمة من دولة السودان عبر ميناء أرقين البري، على الحدود الجنوبية، بلغت 2945 رأس إبل، وكانت الشحنة الأسبوع الماضي تحتوي على 3100 رأس، ما يشير إلى تراجع الأعداد أسبوعيا.
ويستقبل الحجر البيطرى شحنات الإبل واتخاذ الإجراءات الاحترازية تجاه تلك الشحنات القادمة من السودان قبل دخولها إلى أسوان بالكشف عليها والتأكد من خلوها من أي أمراض، من خلال سحب عينات من الجمال، وعقب التأكد من انطباق الشروط البيطرية المصرية عليها يتم الإفراج عنها.
دعاء إبراهيم محمود
فيتو
1 التعليقات
عبد الله
2018/03/06 at 3:21 ص (UTC 2) رابط التعليق
أين سعادة رئيس الوزراء الذي قال لن نصدر لحوما حية بعد اليوم؟
أسال الله ان يكتبك ورئيسك وزمرتك في زمرة الكذابين وان يجعل مثواكم جهنم.