وزير سابق: إجراءات تجفيف السيولة أدت لتراجع الدولار

قال عز الدين إبراهيم، وزير الدولة السابق بالمالية، إن سياسة الدولة الأخيرة بخصوص تجفيف السيولة أدت إلى نتائج بتراجع سعر الدولار، لكن في المقابل أدت لهز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأشار في دورة الصحافة الاقتصادية إلى أن تجفيف السيولة في الأسواق وإغراقها يؤدي لنتائج سلبية، كالتأثير على التضخم وغيره، داعيا إلى ضرورة إيجاد توازن في ضخ السيولة والضخ بمقدار معين.
وطالب بضرورة تقليص حجم الاستدانة من الجهاز المصرفي، مطالبا المجلس الوطني بضرورة مراقبة عمليات الاستدانة. ووصف عز الدين اتجاه المصارف بتحديد حجم السحب لدى العملاء بغير القانوني.
اليوم التالي.
1 التعليقات
كلمة حق
2018/03/06 at 6:04 م (UTC 2) رابط التعليق
كلمة حق في زمن صعب !!!!