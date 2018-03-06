لينا يعقوب: مبارك الفاضل حاول إشعال الفتنة بين الرئيس البشير والحركة الإسلامية

مؤامرات
في المرة الأولى – تحديداً قبل شهر – لم يستبعد الوزير مبارك الفاضل، في تصريح لـ(السوداني) وجود مؤامرة وعمل استخباراتي لتخريب الاقتصاد السوداني، حيث اتهم جهات خارجية – لم يسمها – بأنها السبب في تقلب سعر الصرف وارتفاع الأسعار.
في المرة الثانية – تحديداً أمس – قال مبارك الفاضل لصحيفة الأخبار إن هناك مؤامرة لتخريب الاقتصاد السوداني انطلقت من داخل النظام واستخدمت أجهزته لتنفيذها!
نظرية المؤامرة تحيط برئيس حزب الأمة مبارك الفاضل، لكنها تارة داخلية، وتارةً أخرى خارجية!
ربما حسب علاقته بالحكومة والسلطة تأتي تصريحات مبارك في الإعلام إما مهادنة أو ساخطة.
من قبل، حاول مبارك الفاضل إشعال الفتنة بين الرئيس البشير والحركة الإسلامية بعد زيارة الرئيس لموسكو، حيث قال في حوار مع الشرق الأوسط إن الزيارة تأتي “ضمن جهود إصلاح الدبلوماسية السودانية، وتخليصها من أثر أيديولوجيا الحركة الإسلامية”.
وإن كان قوله ذاك، أحدث بلبلة وسط الإسلاميين لكنه لم يحقق الغرض المطلوب.
لكن ولأن مبارك لا يجمعه ود مع رموز “الحرس القديم” في المؤتمر الوطني، بات الاتهام هذه المرة كأنه مصوب نحوهم.
يقول مبارك “المؤامرة إن كانت من خارج النظام لما استطاع من يقفون وراءها فعل شيء مثل تهريب الذهب”.
ما علاقة تهريب الذهب بالمؤامرات؟!
المؤامرات هي المواقف والأفعال المخالفة للقانون والتي تأتي من جهات قوية ونافذة، أي أنها لا تُحاك من قبل العامة، ويبدو من تلميحات مبارك أن القيادات النافذة هي التي تقف وراء عمليات التهريب!
لسنا في معرض تبرئة لأي قيادي متورط في أفعال خارج القانون خاصةً حينما يكون هذا القيادي من الحزب الحاكم، لكننا نستغرب تقلب المواقف والأقوال.
قبل أسابيع وقف وزير الدولة بوزارة الدفاع علي سالم، أمام البرلمان وهو يؤكد أن كل مطارات السودان “مخترفة” خاصة مطار الخرطوم مؤكداً على وجود عمليات تهريب للذهب تتم، واقترح حينها تقوية الإجراءات الأمنية بالمطارات.
هناك ثغرات واضحة في مؤسسات الدولة، سواء كانت أمنية أو اقتصادية، وهناك إخفاقات سياسية وتنفيذية لا يختلف عليها اثنان.
الاعتراف بوجود الخلل، ووضعه في إطاره الصحيح، ثم محاولة إيجاد المعالجات الحقيقية والجذرية، بعيداً عن نظرية التهويل والمؤامرة هو المطلوب من الدولة وقياداتها.
التكتيكات السياسية التي يقوم بها بعض السياسيين لتحقيق مكاسب ومنافع شخصية ضيقة، باتت مكشوفة للعلن.
التقلب في المواقف والتصريحات لا يجدي مع زمن الإنترنت واسترجاع الذاكرة في أجزاء من الثانية.
حزب مبارك قسمته من السلطة بحسب ما راج، وزير اتحادي ومعتمد رئاسي بإحدى الولايات، ووزير صحة ولائي وثلاثة نواب في المجلس الوطني، ونائب واحد في مجلس الولايات.. ترى هل ينوي الحزب زيادة “الكيكة”؟!
بقلم
لينا يعقوب