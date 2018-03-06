بعد 76 عاما.. العثور على حاملة طائرات أميركية









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عثرت فرق بحث على حطام حاملة طائرات أميركية في بحر المرجان المفتوح على المحيط الهادي بعد 76 عاما على إغراقها على يد القوات اليابانية إبان الحرب العالمية الثانية (1939-1945).

وقال الملياردير الأميركي بول ألن إن سفينة الأبحاث التابعة له المسماة “بيتريل” رصدت وجود حاملة طائرات تسمى “يو.أس.أس. ليكسنغتون” في موقع يبعد بمسافة أكثر من 800 كيلومتر شرقي أستراليا.

وأظهرت مقاطع الفيديو -التي تم تصويرها تحت الماء- حطاما متآكلا للسفينة الغارقة، وذلك على مسافة ثلاثة كيلومترات تحت سطح البحر، إلى جانب مجموعة من الطائرات الأميركية المدمرة.

وكانت هذه القطعة البحرية الغارقة التي حملت لقب “الليدي ليكس” أول حاملة طائرات تدخل الخدمة بالبحرية الأميركية، وغرقت أثناء معركة بحر الكورال في 8 مايو/أيار 1942 بعد أن أصابتها قذائف الطوربيد اليابانية.

وقامت المدمرة الأميركية “يو.أس.أس. فيلبس” بإخلاء السفينة الحربية أولا قبل غرقها، وقتل 216 من طاقمها في الحادث بينما غرقت 35 طائرة كانت على متن الحاملة.

وقال روبرت كرافت مدير عمليات ما تحت البحار التي يقوم بها ألن إن “ليكسنغتون كانت على رأس قائمة أولوياتنا لأنها كانت واحدة من أكثر السفن التي فقدت أثناء الحرب العالمية الثانية أهمية”.

وأضاف “إنني عملت مع ألن لتحديد منهاج البحث وذلك على أساس عوامل الجغرافي والتوقيت وغير ذلك، وخططنا لتحديد موقع ليكسنغتون لمدة ستة أشهر وجاءت النتيجة إيجابية”.

وقاد الملياردير ألن -وهو أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت- عددا من مهام البحث الناجحة تحت الماء، كما اكتشف موقع السفينة الحربية الأميركية “يو.أس.أس. إنديانا بوليس” العام الماضي والتي غرقت عام 1945.

المصدر : الجزيرة

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