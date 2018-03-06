اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 6 مارس 2018م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق( السوق الحرة ، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 33.00جنيه
الريال السعودي : 8.80جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 40.92جنيه
الدرهم الإماراتي : 9.04جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 9.05 جنيه
الجنيه الإسترليني : 45.54جنيه
الجنيه المصري : 1.86جنيه
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