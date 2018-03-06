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سياسية

2018/03/06

2018/03/06


د. مصطفى عثمان: 2018 عام العبور في علاقات السودان الخارجية



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كشف عن اختراقات عديدة في العلاقات الأوربية والأمريكية

أعرب د. مصطفى عثمان إسماعيل مندوب السودان الدائم بجنيف عن أمله في أن يكون عام 2018 هو عام العبور في علاقات السودان الخارجية حتى يتبوأ موقعه الطبيعي بين الدول والمنظمات.

وقال د. مصطفى لـ(smc)، إن وزارة الخارجية بقيادة وزيرها وبدبلوماسية فاعلة وواعية إستطاعت أن تحدث إختراقات عديدة، ليس فقط على المستوى الأفريقي أو الآسيوي ولكن على المستوى الأوروبي ومستوى العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وعن جهود السودان في قضايا مكافحة الإرهاب، قال إسماعيل، إن السودان جزء من المجتمع الدولي والإقليمي، وأنه يعمل على ان تتكامل خواصه وبرامجه وخططه مع الخطط الإقليمية والدولية في هذا الصدد.

الخرطوم (smc)

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