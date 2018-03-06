وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تلتقي بوزير المواصلات والإتصالات القطري

إلتقت السيدة وزيرة الإتصالات وتكنلوجيا المعلومات السودانية الدكتورة تهاني عبدالله عطية بسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات القطري بمكتبه صباح يوم الإثنين أثناء مشاركتها في مؤتمر الإعلام- قمة الرواد بشبكة الجزيرة الإعلامية بحضور القائم بالأعمال بسفارة السودان بدولة قطر المستشار غازي حميدة.
حيث بحث الإجتماع أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسبل الكفيلة بتعزيزها وتقويتها، فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
الدوحة – قطــر