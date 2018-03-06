غازي صلاح الدين: فرحت جداً بالطريقة التي مات بها الترابي

كشف رئيس حركة الإصلاح الآن د. غازي صلاح الدين العتباني عن علاقة سرية بينه وبين الأطباء المشرفين على حالة مرض الراحل حسن الترابي الأخيرة، بشأن ضعف عضلة قلبه، وقال من المعروف أن الإنسان الذي يُصاب بهذه الحالة يقع ميتاً، وأضاف (لذلك عندما أتانا خبر الوفاة أدركنا أن الأجل قد أتى)، وأشار غازى لدى مخاطبته الذكرى الثانية لرحيل الترابي بمنزل الراحل ، إلى فرحته بالطريقة التي توفي بها الترابي،
وبحسب صحيفة آخر لحظة قال (فرحت جداً بالطريقة التى مات بها، لأنها ميتة سوية وشريفة، ولانه لا تعب ولا أتعب وهذا أفضل شيء)، وأوضح أن الترابي جمع صفات من النادر أن تجتمع في شخص واحد، وأبان أنه كان ملهماً حياً وميتاً، وقال إن الترابي جسد لهم فكرة الانتماء للحركة الإسلامية.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ali mas
2018/03/07 at 12:30 ص (UTC 2) رابط التعليق
كلنا فرحنا ما انت براك