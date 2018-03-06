ندي القلعة تمدح والي الجزيرة (الليلة يا ايلا).. استمع للتسجيل الصوتي

في اغنية جديدة للفنانة ندي القلعة تمجد فيها والي الجزيرة محمد الطاهر ايلا
قامت الفنانة ندي محمد عثمان( ندي القلعة) بتسجيل اغنية جديدة تمدح فيها والي ولاية الجزيرة ( ايلا) كما اشادت ندي في اغنيتها الجديدة (ايلا يا ايلا) بما قدمة من خدمات لمواطني ولاية الجزيرة
حيث جاءت اغلب التعليقات المنتقدة لندي ،احد المعلقين قائلا :(دفع ليك كم) ،ومعلق اخر(طلسك بايخ يا ندي علي العموم الي الامام)
كما اشار البعض الاخر الذين اجمعوا علي تميز الفنانة ندي وان والي الجزيرة يستحق اكثر من ذلك
ويذكر ان الفيديو لقي رواجا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي
الخرطوم(كوش نيوز)
1 التعليقات
ودموسي
2018/03/07 at 1:36 ص (UTC 2) رابط التعليق
دي حالة شنو الوقعنا فيها دي
ندي القلعة ايلا وما ايلا
انصاف مدني مسكت فوق وجابتها لمن شينه
البشكير وماادراك ما الترشيح
ياعالم خلونا في حالنا وماتدخلوا في حتات ضيقه زي دي
ده فن احترموا مشاعر المستمعين
ماممكن توصل بيكم المهار للدرجة دي
يعني شنو غنيتوا لايلا او البشكير
ديل ناس مكلفين بمهمة معينه لخدمة المواطن ولا علي كيفهم
لو بفهموا المهمة دي هي خدمة المواطن
لو عندنا ديمقراطيه حقيقيه معناه الناس ديل
نفعوا يواصلوا مانفعوا يتفصلوا ويركبوا الشارع عادي جدا
بس لانو نظام الحكم دكتاتوري الواحد لوقعد في السلطة خلاص
بعتبرها منزله ليهو براهو . وبعتبر المواطن ولاحاجه معاهو
وهو ناسي انه جاء للمنصب ده لخدمة المواطن
عشان كده ياندي ولا غيره خلونا من الهرجلة الفارغه دي