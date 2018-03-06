بالإسم والجهة تعرف على المدير السوداني الذي إشتري (أوباما 2018م) بأكثر من ثلاثة مليارات جنيه

تتندر أوساط طبية وصيدلانية على المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية جمال خلف الله الذي قام قبل فترة قليلة باستجلاب سيارة جديدة له .
السيارة –حسب السوداني اليوم الثلاثاء – من فئة لاندكروزر المعروفة بـ(أوباما) موديل 2018م والتي يقدر سعرها بأكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه .
الحديث عن فارهة المدير جاء لسببين : الأول نقص أدوية مهمة ومنقذة للحياة عن الإمدادات والثاني أن السيارة القديمة من فئة لاندكروزر بحالة ممتازة .
الخرطوم (كوش نيوز)
7 التعليقات
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محمد
2018/03/07 at 12:14 ص (UTC 2) رابط التعليق
لاخوف من الله ولاخوف من القانون ولاخوف من البشير ولاتقدير لوضع السودان الحرج وياتو بنك سمح ليو بتوفير 100 الف دولار في ظل سياسة تحجيم السيوله التي أمر بها الرئيس وأين قرار وزير المالية بأيقاف شراء سيارات لمؤسسات الدولة هذا العام . والدولة لاتجد مال كافي لتدفع رواتب الموظفين !! والمودعين لايجدون مال بالبنوك للسحب من أرصدتهم . والإمدادات الطبية تعاني من نفاذ أدوية لعدم نتيجة إيقاف الإستيراد . يارب
السنجك
2018/03/07 at 5:24 ص (UTC 2) رابط التعليق
بشير شنو البخافو منو … دا ما عندو اي وزن لا داخل السودان و لاخارج السودان .. رئيس مرتزق كذاب لا قيمة له …
ابو حسين
2018/03/07 at 12:22 ص (UTC 2) رابط التعليق
دي نتائج سياسة التمكين..
ظلمات بعضها من بعض..
لكن ..الله غالب ..
abumahmoud
2018/03/07 at 2:10 ص (UTC 2) رابط التعليق
فعلا ينطبق المثل شر البلية مايضحك، ده مدير امدادات طبية واللا رئيس دولة في ظل هذه الضائقة المعيشية والناس ما لاقية الادوية المنقذة للحياة ناهيك من البقية، والله كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته وستسألون.
abumahmoud
2018/03/07 at 2:11 ص (UTC 2) رابط التعليق
تصحيح ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) .
الزعيم
2018/03/07 at 3:12 ص (UTC 2) رابط التعليق
يرفع الامر للجنرال الباطش غوش
لعمل اللازم
اكسح امسح اكنس
مع المزيد من زي الشغل ده والاخبار دي ح نكون شغالين نظافه
والمتهم بري لغايه تثبت عليه التهمه
واذا ثبتت قدمنا للبشير الدليل انو ف فساد
سؤال
لماذا يكشف الاعلام عوارات ومشاكل وفضائح وجرائم الشعب عامه ويعمل نائم مع اهل التمكين
نتمني ف عهد غوش الجديد الضرب بيد من حديد والتغير للتطهير
سامي آدم
2018/03/07 at 7:05 ص (UTC 2) رابط التعليق
لا حول ولا قوة الا بالله
حسبنا الله ونعم الوكيل
على الدولة تشديد الرقابة والمحاسبة وتطبيق أشد العقوبات على الفاسدين
وعلى الذين يتعدون على أموال الشعب أن يتوبوا الى الله وأن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبهم الله ( يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم)