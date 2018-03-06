جنوب السودان تطلب رسمياً الانضمام للجامعة العربية

تقدمت جنوب السودان بمذكرة رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للحصول على عضويتها. وقال مصدر دبلوماسي في الجامعة إن “المذكرة ستعرض يوم الأربعاء على مجلس وزراء خارجية دول الجامعة في دورته 149 بمقر الأمانة العامة في القاهرة.
وبعد أيام من انفصال جنوب السودان، أعلنت الجامعة العربية أنه من حق الدولة الوليدة الانضمام إليها، خاصة وأن ميثاق الجامعة ينص على ضرورة إقرار دساتير دول الجامعة للغة العربية كلغة رسمية، وهو ما ينطبق على جنوب السودان.
وقال الرئيس سيلفاكير ميارديت، في حوار تلفزيوني عام 2016، إن العرب يعتقدون أن جنوب السودان ليس لديها رغبة في أن تكون دولة عربية، لأنها انفصلت عن السودان، وهي دولة عربية. وأضاف آنذاك أن بلاده لم تفكر بعد في الانضمام، وتابع “لكن لو فكرنا في الالتحاق بالجامعة العربية هل يقبلونا”. ومضى وفق الحوار “أشك في أن الجامعة العربية تقبل عضويتنا”.
ومراراً صرح مسؤولون في جنوب السودان بأن قرار الانضمام إلى الجامعة العربية يخضع لتقدير القيادة السياسية، في إشارة إلى الرئيس سيلفاكير ميارديت.
وتتمتع دولة جنوب السودان بعلاقات وثيقة مع عدد من الدول العربية، في مقدمتها مصر، التي تستضيف المقر الرئيس للجامعة.
شبكة الشروق + وكالات
12 التعليقات
إنتقل إلى نموذج التعليقات ↓
Hyper Anflatoin
2018/03/06 at 11:50 م (UTC 2) رابط التعليق
يا دوب سعيتوا للتعب والبشتنه ابقوا في حالكم واتعظوا من السودان
.
.
.يعني شايفننا تطورنا
sakher
2018/03/07 at 12:30 ص (UTC 2) رابط التعليق
ههههههههههههه
ابوعبدالله السوداني
2018/03/07 at 12:37 ص (UTC 2) رابط التعليق
البتبع مصر بتوديهو…….
عثمان
2018/03/07 at 12:56 ص (UTC 2) رابط التعليق
اكيد دا طلب مصر . عشان المخابرات المصرية تلعب دور وسخ هناك ضد السودان.
سودان
2018/03/07 at 1:21 ص (UTC 2) رابط التعليق
حقا السودان يطلع يخليها ليهم اصلا ما منها أي فايدة..
كدارى
2018/03/07 at 1:22 ص (UTC 2) رابط التعليق
مرحبا بك فى دوحة الفشل , بس لازم تغير البرنيطة حقت موسيفينى .
سلفاكير كارثة حقيقية على الجنوب
ودموسي
2018/03/07 at 1:27 ص (UTC 2) رابط التعليق
الاشكال الواقعين فيهو نحنا في السودان او جنوب السودان
حتي اللحظة الناس ماعارفين يعني شنو جامعه عربيه ولا
جامعة دول عربيه ولا عرب ولا لغة عربيه .
طيب عشان الكيمان ماتتلخبط ليكم .
العرب حاجه وبتمثلوا في جامعة الدول العربيه
بعدهم الدول الناطقة باللغة العربيه
يعني مابالضرورة تكون عربي حتي تنضم لجامعة الدول العربيه
حتي النطق بالعربيه مامعناه انت عربي ابدا
عندنا مثلا الدول الناطقه بلغات اخري مثل الدول الناطقه بالاسبانيه
في امريكا الاتينيه والدول الناطقه بالفرنسيه في افريقيا
والدول الناطقة بالانجليزيه في افريقيا او استراليا او امريكا
فالمثقفين عندنا لمصالح شخصيه متشعبطين في حته غلط
عشان يثبتوا عروبة السودان دائما يقولوا عرب ممزوجه بدم افريقي
طيب لو سالنا من هم اجدادنا العرب الذين اختلطوا بحبوباتنا الافريقيات ؟
طبعا اكيد من قبل ميئات السنين يبقي حتي الجينات شبه انتهت
او تبقي منها بسيط جدا
يعني بعد ١٠٠ سنة بس نكون فقدنا كم من الاجداد بواسطه الخلطه
يبقي لوما انتهت الجينات قريب تنتهي .
تاني يقولوا لينا لاننا مسلمين برضو ماكفايه . طيب يقول ليك لان اللون
برضو ماكفايه لان الواننا افريقيه بحته . يبقي من الاقرب السودان او جنوب السودان
من الدول الافريقيه الناطقة باللغة العربيه وبس .
فخلونا من العقد والهترشه الفارغه دي
كل البشر لو عرب ولا افارقه او خواجات حتغير شنو الجنسيه في كونك تعيش في اي بقعة
والا نكون مصابين بمرض الطيب مصطفي خال البشكير والاعازة بالله
Thunder
2018/03/07 at 2:01 ص (UTC 2) رابط التعليق
ذُبح السودان بفصل الجنوب و بدء التدهور و الإنهيار الإقتصادى و المنفذين لهذا الفعل الشنيع معروفين ولن تنفعهم اى أعذار واهيه من التعذر بالمؤامرات و الضغوطات من الدول الكبرى (ولا يبلغ الاعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه ) و العنصرية أحد أسباب هذا الإنفصال ( والعنصرية ضاربه فى المجتمع السوداني ) و الجرائم التى أرتكبت فى حرب الجنوب صنعت ضغائن و غبائن فى النفوس و زاد هذه النار و أججها الكلام العنصرى من المسئولين فى الدولة و حديث الترابي عن الغرابية لا يُستغرب و الطيب مصطفى أوضح مثال على ذلك و فى أحدى مقالته يقول أن الإنجليز هم السبب فى ضم الجنوب الى السودان !!! و يتحسر على عدم الوحدة مع مصر و يقول أن السبب هو جمال عبد الناصر فصلنا عن مصر !!!!!!!!
و كثير من الشعب كان يقول ( العبيد ديل خليهم ينفصلوا و يمشوا مننا عشان نرتاح !!!!! )
و كان إنضمام السودان لما يسمى الجامعة العربية سبب زيادة التباعد بين مكونات الشعب السوداني.
و أرى أن ينسحب السودان من الجامعة العربية فهى أفشل و أضعف تجمع للدول و تحكمها أمزجة حكام لا يستحقون الذكر . و يعترف السودانيون بأصلهم و مكوناتهم بعيداً عن الإدعاءات و التبعية و الإلتصاق المخجل و المضحك فى هوية يكذبها العالم و الذين يدعون الإنتماء إليهم و تكذبها الجغرافيا و التاريخ و العرق و اللون و يمكن لم يعانى إنفصام فى الشخصية و الهوية إثبات ما يدعى عن طريق العلم و فحص الجينات DNA .
ولمن يحتج بالحديث المنسوب الى الرسول صلى الله عليه وسلم ( من تحدث بالعربية فهو عربي ) هذا الحديث موضوع و باطل .
أما من يقول أن اللغة اوالثقافة تحدد الهوية فهو رأى غير علمى ولا يستند الى فهم صحيح . أوباما أباه من كينيا و أفريقى عرقاً و أصل و امه عرقها أوربي أنجلوسكسونى و جنسيتها أمريكية هل يقول هو عن نفسه او يقول عنه أحد أن أصله غير أفريقى .وهو نسب مباشر من الأب و الأم و كل هذا ليس نسب أدعاء أو حديث عن أجداد قدماء قبل قرون يدعى من يدعى أنهم عرب و قدموا من الجزيرة العربية و البعض يزعمون الإنتساب الى آل البيت و قرويش !!!!!!!!!!
مفهوم الأصل و العرق و لو كانت ثقافتك عربية و أصبحت سيبوه (فارسي) زمانك فى اللغة العربية و سكنت بلاد العرب ( ولا علاقة للقضية بالإسلام – بلال حبشى و سلمان فارسي – و كُتاب كتب الشريعة الإسلامية و كتب السنة و اللغة العربية و علوم الدين بجميع فروعها كثير منهم غير عرب ) ,فإن نسبك و أصلك لن يكون عربي لو كنت غير ذلك عرقاً .. ولو سكنت مجموعات من العرب الأصليين 100% بلاد غير عربية أوربا مثلا 1000 سنة و نسوا اللغة العربية و الثقافة العربية و تطبعوا بلغة وثقافة البلد التى سكنوها يظلوا عرباً .
و إبراهيم و إسماعيل عليهم السلام ليسوا عرباً و إنما نسل إسماعيل عليه السلام مع مرور الأجيال أصبح نسله يغلب عليهم العرق العربي لانه تزوج من قبائل العرب و كذلك أبناءه .و رسل و أنبياء الله من نسل أسحاق و بني إسرائيل ليسوا عرباً.
و بلغ من بعض الناس فى الجهاله نسب موسى عليه السلام الى النوبة و هذا مخالف لصريح القرآن .
و من لديه رأى مخالف فليجيب بطريقة علمية و أدلة منطقية ( وليس قولاً مجرد ) على سؤال واحد وهو :
الأفارقة الذين يعيشون فى مكة و بلاد العرب منذ قرون و لا يعرفون او يتكلمون غير اللغة العربية و ثقافتهم عربية .
هل هم عرب !!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟
ولا يبلغ الاعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه
الزعيم
2018/03/07 at 2:57 ص (UTC 2) رابط التعليق
المخابرات العاهره المصريه
وراء الامر
ههههههههه
مرحبا بهم لمزبله الجامعات
ونحن من الافضل ان نغادرها فورا
ونتركها لام الرقص الام المثاليه فيفي
ده كلو عشان اتفاقيه عنتبي
وعشان محاصره السودان
لابد من البدايه الجاده بنفس اسلوب مخابرات مصر القذر بمحاصره مصر
ولو بدينا اللعب معهم ح اتعبوا و ح اقولوا دنا غلبان
ود بندة
2018/03/07 at 4:40 ص (UTC 2) رابط التعليق
نقبل لاناس عربي جوبا فقط.
د. عبيد فضل
2018/03/07 at 6:34 ص (UTC 2) رابط التعليق
ههههههههههههه
شر البلية مايضحك
وين عبارات مندكورو , الجلابة , طرد العرب من السودان ….. ….. الخ
من بكره تاني مافي نركوك يتكلم عن مندكورو
شلقم
2018/03/07 at 6:59 ص (UTC 2) رابط التعليق
الترابة في خشم امك يا باقان
ويييييييييي