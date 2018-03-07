كاسيميرو..الجندي المجهول في كتيبة زيدان الكروية

بينما يستأثر كريستيانو رونالدو باهتمام وسائل الإعلام، التي تتغنى بنجاحات “صاروخ ماديرا”، يُواصل لاعب خط الوسط البرازيلي كاسيميرو أو “الجندي المجهول” تقديم أداء رائع برفقة كتيبة زيدان المرعبة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
كثيرا ما تُسلط الأضواء على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يُقدم منذ سنوات مستوى في غاية الروعة برفقة فريق ريال مدريد الإسباني، حيث ساهمت أهداف “صاروخ ماديرا” في تتويج “الأبيض الملكي” بالعديد من الألقاب.
وحجب تألق رونالدو النور عن العديد من اللاعبين، الذين يعيشون أزهى أيامهم الكروية مع ربان سفينة “الميرنغي” زيدان، حيث استطاع المدرب الفرنسي صناعة فريق قادر على تقديم كرة قدم جماعية تجمع بين جمالية الأداء وقوة النتائج.
واستطاع ريال مدريد أمس الثلاثاء (السادس من مارس/آذار) إقصاء العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان من الدوري الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، إذ فاز حامل لقب النسخة الماضية ذهابا وإيابا بنتيجة 5-2.
وعلى مدى 90 دقيقة قدم لاعب وسط ريال مدريد كاسيميرو مباراة في غاية الروعة على المستطيل، حيث كان بمثابة الجندي المجهول في كتيبة زيدان المرعبة في مسابقة الكأس “ذات الأذنين”، وسجل البرازيلي كاسيميرو هدفا قضى به نهائيا على آمال الفريق الباريسي.
الجندي المجهول
ومنذ تولي الأسطورة الفرنسية زيدان تدريب ريال مدريد، جعل المدرب الشاب من لاعبه كاسيميرو قطعة أساسية في منظومة لعب الفريق، إذ يضطلع لاعب الوسط البرازيلي بدور دفاعي صرف، يتمثل في انتزاع الكرة من الخصم ومنعه من التقدم نحو عرين الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.
كما أن اللاعب البرازيلي كاسيميرو لا يكل ولا يمل من الركض فوق المستطيل الأخضر، وتعطيل مفاتيح لعب الفرق المنافسة، التي تجد صعوبة في اختراق وسط نادي ريال مدريد، وتضطر بالتالي إلى تغيير خططها التكتيكية، والاعتماد غالبا على الأجنحة من أجل بناء الهجمات.
مُتعدد المواهب
وتُساعد صلابة كاسيميرو الدفاعية لاعبي خط الوسط الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش في التقدم وخلق كثافة عددية في النصف الثاني من ملعب الفرق المنافسة. فقد أكد كاسيميرو في أكثر من مرة أنه ليس مجرد لاعب وسط تقليدي يقوم بالدفاع فقط، بل يتمتع بمهارات كروية عالية الجودة، على غرار المراوغة وترويض الكرة واختراق خطوط وسط ودفاع الفرق المنافسة، فضلا عن تسديداته القوية وضرباته الرأسية المتقنة، التي غيرت من نتائج عدة مباريات حاسمة.
كما يستطيع النجم البرازيلي اللعب في مركز الدفاع، حيث أثبت كاسيميرو في عدة مباريات قدرته على القيام بهذا الدور، الذي يتطلب صفات قيادية لا تتوفر لدى كل اللاعبين.
والأكيد أن جماهير “الميرنغي” سعيدة بأداء لاعبها البرازيلي كاسيميرو، الذي رفع من أسهمه كثيرا وأصبح من أفضل اللاعبين في العالم في مركز الوسط. علاوة على ذلك فإن مدرب ريال مدريد يأمل في أن يُحافظ كاسيميرو على مستواه القوي خصوصا في قادم المباريات، التي ستحدد بشكل كبير مصير زيدان مع فريق متعود على التتويج بالألقاب. فريق يرفض الخروج خاوي الوفاض نهاية الموسم الكروي.
DW