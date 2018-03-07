مرض مميت يؤدي لوفاة اول زواج مثليات في أستراليا

تم الكشف في أستراليا أن امرأة كانت على وشك الموت وشريكتها سجلتا أول حالة زواج لمثليات الجنس في البلاد.
وبعد أن غيرت أستراليا قوانين الزواج العام الماضي، حصلت جو غرانت و جيل كينديت على استثناء من السلطات بخصوص فترة الانتظار التي أقرها القانون الجديد.
وتوفيت جو غرانت جراء مرض السرطان في الثلاثين من يناير الماضي وذلك بعد أقل من سبعة أسابيع على زواجها من شريكتها.
وقضت المرأتان ثمان سنوات مع بعض قبل الزواج رسميا.
وقال جيل إنها سعيدة بأنها على الأقل تزوجت جو لمدة 48 يوماً.
وتزوجتا جو وجيل في حديقتهما في مدينة كوينزلاند بحضور عدد من الأصدقاء.