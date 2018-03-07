تراجع جديد للدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه وبنك السودان يخفض السعر التأشيري

إنخفضت العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني يوم الأربعاء 7 مارس 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة كوش نيوز بالخرطوم ،سجل الدولار 32.50 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 8.65 جنيه، وهي أقل من الأسعار السائدة منذ بداية الأسبوع الجاري.
يوم الثلاثاء 6 مارس 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة كوش نيوز بالخرطوم ،سجل الدولار 33.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 8.80 جنيه.
يوم الإثنين 5 مارس 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة كوش نيوز بالخرطوم ،سجل الدولار 33.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 8.80 جنيه.
يوم الأحد 4 مارس 2018 في السوق الموازي مع بداية تعاملات الأسبوع، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة كوش نيوز بالخرطوم ،سجل الدولار 33.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 8.80 جنيه.
يوم الخميس 1 مارس 2018 في السوق الموازي مع ختام تعاملات الأسبوع، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة كوش نيوز بالخرطوم ،سجل الدولار 33.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 8.80 جنيه.
وبإطلاع محرر كوش نيوز على موقع بنك السودان الرسمي، فقد تقرر أن يكون سعر الدولار الأمريكي ليوم الخميس الموافق 8 مارس 2018م، 27.0672 جنيهاً للحد الأدنى والسعر التأشيري 28.1950 جنيهاً والنطاق الأعلى 29.3228 جنيهاً ، أي أن معدل النطاق ±4%،.
أحمد الفاضل
الخرطوم (كوش نيوز)