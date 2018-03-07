وقف الأستيراد الانعكاسي… سلباً على الإسبيرات

اشتكى عدد من أصحاب المحلات التجارية لبيع الإسبيرات من موجة الأرتفاع التى ضربت الأسواق المحلية مؤخراً خاصة بعد زيادة الدولار الجمركي وتوقف الإستيراد ،ووصف تجار الإسبيرات الزيادات بـ”غير المعقولة “ وكشفت جولة قامت بها( آخرلحظة ) أمس بالمنطقة الصناعية الخرطوم والحاج يوسف وأم درمان عن ارتفاع مخيف في الأسعار،وعزا التجار الارتفاع لوقف الأستيراد و زيادة سعرالدولار الجمركي والترحيل ، بجانب القيمة المضافة .
وقال التاجر محمد عبد الحليم صاحب محل لبيع الأسبيرات بالحاج يوسف إن أسعار الإسبيرات “طارت السماء” وانعدمت القوة الشرائية بصورة مباشرة، حيث ارتفاع جوز من إطارات الحافلات الى (12) ألف جنيه بدلاً عن (6) آلاف جنيه، و(عجل) الحديد ارتفع الى (3500) جنيه بدلاً عن (1500) جنيه، فيما ارتفعت قيمة غيار الزيت خلال اسبوع من (600) جنيه الى (1000) جنيه ، بالاضافة الى ارتفاع تكاليف صيانة ماكينة الحافلة التى بلغت (25) ألف جنيه بدلاً عن(15) الف جنيه و(عمرة) الهايس أصبحت بـ(18) ألف جنيه بدلاً عن (14) ألف جنيه وارتفع سعر لساتك (التراكتور) من (35_75)ألف جنيه بنسبة بلغت أكثر من 100% وأصبح يترواح طقم (البستم) من (18_40) الف جنيه وأرتفعت ماكنية التراكتور من (12) ألف جنيه الى (33) ألف جنيه .
وتوقع عبد الحليم ايضا حدوث ندرة في كل كافة الاسبيرات .
من جانبه وصف عباس حمد صاحب محل لبيع الاسبيرات بالسجانة المنطقة الصناعية وقف الأستيراد “ بالكارثة “ وقال لـ “للصحيفة” إن تأثيره سيكون كبيراً على المواطنين باعتبار إنه يزيد في تعريفة المواصلات بشكل مباشر ، وأضاف أن الزيادة بدت تدريجياً ، وكشف عن لجؤء أصحاب المركبات الى الأسبيرات المستعملة أكثر من الجديدة بسبب الزيادات المتكررة.
ولفت عباس إلى أن سوق الإسبيرات يشهد ركوداً تاماً في حركة البيع ،وأرجع ذلك الى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ،والتي قال إن آثارها ظهرت واضحة علي كافة القطاعات بالبلاد بصفة عامة والقطاع التجاري بصفة خاصة ،بالإضافة الى ارتفاع أسعار الدولار ،فضلاً عن الرسوم الضريبية والقيمة المضافة ،مشيراً الى أن السوق شهد نقصاً في بعض الاسبيرات وذلك لارتفاع الجمارك.
كما يشهد السوق ارتفاعا في أسعار السكر بعد الانخفاض الأخير ،وأرجع التاجر صديق عمر السبب الى ارتفاع الدولار ،وقال إن السوق يشهد ركوداً في الشراء ،وأوضح أن سعر جوال السكر 50 كيلو ارتفع الي (910) بدلاً عن(830)جنيه والجوال الصغير 10 كيلو أصبح(200) بدلاً عن(170)جنيه وارتفع سعر معجون سيجنال الكبير الي (45)بدلاً عن(30)جنيه وأصبح سعر كرتونة صابون الغسيل (150)جنيه ،وسعر الصابونة الصغيرة(7) بدلاً عن (5)جنيهات ،وسعر الصابونة الكبيرة ارتفع الي (10 ) بدلاً عن (7)جنيهات، بينما ارتفع كيس العدس الصغير الي (10) بدلاً عن (7)جنيهات ،وأصبح سعر كيس المعكرونة 10) بدلاً عن (5-7)جنيهات بينما زاد سعرعلبة الصلصة زيادة ملحوظة حيث ارتفع سعرها الي (30)جنيه بدلاً عن(22-25)جنيه ، بينما يشهد الزيت انخفاض في الأسعار حيث انخفض سعر الجركانة 36 رطل الي (700)بدلاً عن(750)جنيه واستقر سعر اللبن زنة 2كيلو وربع في سعر (435)جنيه وأيضا استقرار في سعر رطل شاي الغزالتين في (100)جنيه وسعر دقيق سيقا (18)جنيه ودقيق زادنا (18)جنيه .
اخر لحظة.