محكمة كينية تلغي حكماً بإيقاف الرئيس البشير

أصدرت محكمة الاستئناف الكينية في العاصمة نيروبي في 16 فبراير الماضي، حكماً بإلغاء قرار الإيقاف الصادر في العام 2009 عن محكمة الجنايات الدولية في حق رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير.
ونقلت وكالة السودان للأنباء، يوم الأربعاء، تعميماً صحفياً صادراً عن إدارة الإعلام بوزارة الخارجية، أفاد بقبول الطعن المقدم من الحكومة باعتبار أن المحاكم الكينية غير مخول لها إصدار أحكام مماثلة، وأن التعامل والتعاون مع قرارات الجنائية الدولية أمر يخص الحكومة الكينية.
وتناول الحكم الصادر من محكمة الاستئناف التقاطعات والتعارضات في القانون الدولي فيما يلي موضوع حصانة رؤساء الدول والحكومات، فضلاً عن موقف الاتحاد الأفريقي الذي يدعو أعضاءه إلى عدم التعاون مع الجنائية.
سونا