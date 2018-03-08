الإجماع العربي شرط قبول عضوية جنوب السودان بالجامعة

قال مصدر دبلوماسى عربي الأربعاء، إن إجماع الدول الأعضاء في مجلس الجامعة العربية، شرط قبول طلب دولة جنوب السودان لتنضم إلى جامعة الدول العربية البالغ عدد أعضائها 22 دولة، وذلك بعد أن تقدمت حكومة جوبا رسميا بطلب للانضمام، وقام الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بعرضه يوم الأربعاء، على اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الشروق»، أن: «طرح “أبو الغيط”، طلب دولة جنوب السودان يتوافق مع مسعاه منذ توليه منصبه بإدخالها إلى الجامعة العربية، حيث طرح العام الماضي دخولها بصفة مراقب، وعرض الأمر على السودان إلا أن الأخيرة بصفتها الدولة الجارة للجنوب لم ترفض، وإنما طالبت بتطبيق المعايير الخاصة بانضمام الدول إلى الجامعة وفقا للميثاق».
وتابع أن الميثاق ينص على أن الدولة الراغبة في الانضمام يجب أن تكون دولة عربية ولغتها الرسمية اللغة العربية وهويتها عربية، وأن تكون مستقلة وغير محتلة ويشترط الإجماع من مجلس الجامعة العربية.
إلا أن المصدر ذكر أن دستور جنوب السودان ينص على الإنجليزية «اللغة الرسمية العاملة»، فضلا عن تضمنه أيضا في نصه جميع اللغات الأصلية لجنوب السودان»، ولفت المصدر إلى وجود نحو 64 قبيلة بجنوب السودان تتكلم لغات مختلفة.
وقال المصدر، إن جنوب السودان يرغب فى جذب الاستثمارات العربية إليه، ويدرك مسؤولية أهمية وجود كيان عربي يساند الجنوبيين في إعادة الاستقرار والسلم وإنقاذ البلاد من الحرب الأهلية التي يمكن أن تعمل على تقسيمها، فضلا عن إحياء مصر لمشروع قناة جونجلي بجنوب السودان والذي سيوفر نحو 30 مليار متر مكعب من المياه تستفيد منه مصر والسودان.
كتبت- سنية محمود
الشروق المصرية
4 التعليقات
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ناصح
2018/03/08 at 5:07 ص (UTC 2) رابط التعليق
والله احسن ليكم ابعدو من جامعة الدول العربيه دي والله احسن ليك غير الخزي والذل ما تحصلو
Hyper Anflatoin
2018/03/08 at 6:15 ص (UTC 2) رابط التعليق
حركات مصريين…. ابعدوا من العرب افضل ليكم.
ومن القضايا العربيه.. ما منهم فايده
.وكان دايرين قروشهم ههههه ما اظن حصلتوا منهم واحد ريال بعد انخفاض اسعار البترول… اقبلوا علي افريقيا اخير ليكم واكبر غلطه كانت انضمام السودان لجامعه الدول العربيه ما استفدنا اي شي غير معاداه إسرائيل وهم مطبعون معها
ودموسي
2018/03/08 at 6:34 ص (UTC 2) رابط التعليق
اتلم السجمان علي خائب الرجي
احسن ليكم من صرة الخشم
mukh mafi
2018/03/08 at 7:21 ص (UTC 2) رابط التعليق
ماذ نسمي هذا انتم كنتم اقليم من دولة عربية تتمتع بكامل العضوية رغم ان اقليمكم لا يتحدث العربية مطلقا ويحمل عداء سافرا للدول العربية والاسلامية وما هرولتكم لاسرائيل الا دليل على ذلك ؟؟
رغم ان كل شعارات الانفصال كانت عدائية للجنس العربي والدين الاسلامي كنتم تنالون الخير الوفير من الدولة الام ودون ان تعترض دولة عربية بل كان بالامكان دخول المستثمرين الاجانب عرب وغيرهم بعد البترول ليستثمروا في الجنوب وتحت حماية الدولة الام السودان كاملا ..ركلتم كل هذا بارجلك وعبارات باقان السخيفة وتبعتم الشيطان عرمان الذي ادخلكم في نفق لم تجدوا له مخرجا .. ألبكم وشجعكم ضد العروبة والاسلام والان تبحثون عنه باي ثمن ..
هذه المسألة بسيطة جدا ..اجلسوا الى الخرطوم واطلبوا منهم الوحدة الطوعية وباقتراع من شعبي البلدين وانا متاكد سيفوز مؤيدي الوحدة ..وبعدها يمكن التوصل لصيغة حكم فيدرالي وبالتالي تكونوا تلقائيا عدتم الى الجامعة العربية وينعم الجنوب بالاستقرار والاستثمار في مشاريع اكثر من الشمال ..