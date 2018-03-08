أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة يوم الخميس 8 مارس 2018م

عناوين صحف المريخ الصادرة صباح اليوم الخميس 8 مارس 2018م
الصدي ::-
التوغولي يسقط الهلال ويضع الكاردينال تحت الضغط العالي
هلال التبلدي يفرض التعادل على أولمبيك استارز ببورندي
محي الدين عبدالتام : المجلس المحلول لن يستطيع منع المهندس من مزاولة مهامه
الشرطة وكوبر يتعادلان بهدف لكل في الدوري الممتاز
اللجنة المنظمة تفشل في إدانة جماهير المريخ
الزعيم ::-
فضيحة السواد يا إتحاد شداد
جماهير المريخ تواصل التصعيد. ….تؤازر نجمها المظلوم وتقيم أكبر تكريم للعقرب
الهلال يتواضع أمام الموانئ …..التوغولي يكتفي بالهدف الثاني والأزرق يبدأ تشييد كباري العبور للدور الثاني
النقر يفكر في الرحيل عن النمور
المجلس المحلول يوجه موظفيه بعدم التعامل مع المعين.
كتابة : عارف ساتي
عناوين صحف الهلال الخميس 8 مارس2018م
صحيفة الجــوهــرة الريـاضــيـة :
* تعرض لهزيمة مفاجئه بالاراضي التوغولية
* الهلال يختار الطريق الصعب لمجموعات الأبطال
* الأزرق يفتح ملف الاياب من لومي
* الازرق يجهز كاريكا وبشة لجولة الحسم
* هارون يؤكد : أضعنا النتيجة بايدينا
* فارياس يلتزم جانب الصمت قبل موقعة المصير
* مدرب الموانئ يصرح : تفوقنا على منافس كبير
* رئيس الجمهورية يفتتح مقصورة استاد الأبيض ويثمن عودة هلال التبلدي بالتعادل من بورندي
■ صحيفة عــالــم الـــنـــجـــوم :
* الهلال يسقط امام الموانئ بثنائية
* اداء ضعيف للدفاع .. واختفاء جيوفاني وشيبوب
* ابعاد الشغيل من التشكيلة الاساسية يثير التساؤلات
* مكسيم يتحمل مسؤلية الهدفين
* مدافع الموانئ موكولا يقول : لم نحسم التاهل وينتظرنا لقاء صعب في امدرمان
* فارياس : لإنزال في المنافسة وطرد الجريف لخبط الحسابات
* هلال الأبيض يتعادل خارج الديار
* الشرطة وكوبر حبايب .. والفهود تصطاد الأهلي مروي
■ صحيفة الــدار “الملحق الـرياضي” :
* الهلال يخيب الامال ويخسر بثنائية من التوغولي في الأبطال
* الحكم يطرد حسين الجريف .. وابراهومة : الحظ حرم التبلدي من الفوز
* هلال الأبيض يدشن الكونفدرالية بتعادل مع أولمبيك استارز بورندي
* المريخ يرفع درجات الإعداد للفرسان .. وفرحة جماهيرية بعودة الغربال
■ العناوين المحلية :
* الهلال يخسر أمام الموانيء التوغولي بهدفين وطرد الجريف
* اجتماعات مكثفة للجهاز الفني للهلال بعد المباراة
* الأمل يهزم أهلي مروي بهدف نظيف في الدوري الممتاز
* كوبر يتعادل مع الشرطة في الدوري السوداني
* هلال الأبيض يتعادل مع أولمبيك ستارز في الكونفيدرالية
* ابراهومة سعيد بالتعادل أمام بطل بورندي
* إبراهومة : اللاعبون نفذوا المطلوب وضاعت عليهم العديد من الفرص بسبب التسرع
* شداد : المنتخب الزامبي اعتذر عن مواجهة المنتخب وقدمنا الدعوة للمنتخب الغاني
* محسن: المريخ الفاشر يمضي بثبات نحو الصدارة
* الوادي يكسب العباسية ويلاقي اركويت بالقادة اليوم
* عاكف عطا: مواجهة السوكرتا اعطتنا الدفعة اللازمة ونسعى لنكون ضمن الاربعة الكبار في المجموعة الثانية
* أهلي الخرطوم يوالي تحضيراته الجادة استعداداً للقاء المريخ
* تحويل مباراة خارج الاستاد بسبب زواج جماعي بمدني
* رصد جائزة قيمه في حال العثور على مدرب الميرغني كسلا
* إطلاق (البمبان) في كأس الوالي ببورتسودان
* الصحراء تلحق هزيمة كبيرة بممثل الدامر في كأس السودان
* اللجنة الادارية بأم روابة تصدر برنامج دوري الاولي والثانية لموسم (2018)
■ العناوين العالمية من صفحة الهلال :
* شخصية يوفنتوس تطيح بتوتنهام من دوري أبطال أوروبا
* مانشستر سيتي يخسر ويتأهل لربع نهائي أبطال أوروبا
* إنييستا قائد برشلونة يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة
* الارجنتيني جاجو مهدد بالغياب عن مونديال روسيا
* ميلان يبدأ أولى خطواته نحو تأمين قلب دفاعه الإيطالي أليسيو رومانيولي
* وست هام يفقد جهود وينستون بسبب الإصابة
* سيميوني: قيادة أتلتيكو مدريد الأفضل في مسيرتي
* ألكانتارا نجم بايرن ميونخ: ميسي فقط من يُبهرني
* الاتحاد الأوروبي يساند ضحايا الألغام
* كوستاريكا تواجه اسكتلندا وتونس وديًا تحضيرًا للمونديال
* الذكاء سلاح مدرب مارسيليا لتخطي أتلتيك بيلباو الْيَوْمَ
* مدرب لوكوموتيف موسكو: أتلتيكو مدريد مثال يُحتذى به
* وفاق سطيف ومولودية الجزائر يتعثران في دوري الأبطال
* جوارديولا: عدوى ميسي تصيب الجميع
* ماني: ليفربول يستطيع الفوز على أي فريق في العالم
* كيليني : كنّا نعلم أن توتنام ضعيفين دفاعيًا، هم فريق هش من الناحية الذهنية
* رسميا.. الفيفا يدرج إمكانية رفع الحظر عن العراق في جدول أعماله
* مدرب روسيا يقلل من مخاوف العنصرية في كأس العالم
* جيرارد: صلاح لديه فرصة للتفوق على سواريز وتوريس
* التعادل يحسم مواجهة بتروجيت والرجاء
* الزمالك يستهل مشواره الأفريقي بالسقوط أمام ويلايتا ديشا
* الترجي يعود من كينيا بالتعادل في الدوري ايطال افريقيا
* كانافارو: هناك اعتقاد بأن اللاعبين لا يموتون
* كاشيما الياباني أنتلرز يعزز صدارته في دوري الأبطال
* أوسكار يقود شنغهاي سيبج للتعادل أمام أولسان بأبطال آسيا
* النصر يقهر الشباب في قمة متواضعة بالدوري السعودي
* العربي يتجاوز النصر بثلاثية في الدوري الكويتي
■ مفكرة الْيَوْمَ :
◄ الدوري الأوروبي – ذهاب دور ال 16 :
* أتلتيكو مدريد – أسبانيا (– : –) لوكوموتيف – روسيا
الساعة : 20:00 .. القناة : beIN HD 1
* سسكا موسكو – روسيا (– : –) ليون – فرنسا
الساعة : 20:00 .. القناة : beIN HD 5
* بوروسيا دورتموند – ألمانيا (– : –) ريد بول – النمسا
الساعة : 20:00 .. القناة : beIN HD 4
* ميلان – إيطاليا (– : –) آرسنال – إنجلترا
الساعة : 20:00 .. القناة : beIN HD 2
* لاتسيو – إيطاليا (– : –) دينامو كييف – أوكرانيا
الساعة : 22:05 .. القناة : beIN HD 4
* لايبزيج – ألمانيا (– : –) زينيت – روسيا
الساعة : 22:05 .. القناة : beIN HD 6
* مارسيليا – فرنسا (– : –) أتلتيك بيلباو – أسبانيا
الساعة : 22:05 .. القناة : beIN HD 2
* سبورتينج لشبونة – البرتغال (– : –) فيكتوريا بلزن – التشيك
الساعة : 22:05 .. القناة : beIN HD 5
جميع المباريات بتوقيت السودان (جرينتش +2)
■ نتائج مباريات الامس :
◄ دوري أبطال أفريقيا -:
* توغو بور – توجو (2 : 0) الهلال – السودان
* غور ماهيا – كينيا (0 : 0) الترجي – تونس
* سانت جورج – إثيوبيا (0 : 0) كمبالا سيتى – أوغندا
* زاناكو – زامبيا (1 : 2) امبابان – سوازيلاند
* زيسكو – زامبيا (0 : 1) أسيك – ساحل العاج
* مازيمبي – الكونجو (4 : 0) يونياو – موزمبيق
* ادوانا ستارز – غانا (1 : 0) وفاق سطيف – الجزائر
* بريميرو – أنغولا (1 : 0) بيدفيست – جنوب أفريقيا
* مونتاين – نيجيريا (2 : 1) مولودية – الجزائر
* رايون – رواندا (0 : 0) صن داونز – جنوب أفريقيا
* الوداد – المغرب (7 : 2) ويليامسفيلي – ساحل العاج
* الدفاع الجديدي – المغرب (1 : 0) فيتا كلوب – الكونجو
◄ الدوري السوداني – المجموعة أ :
* الشرطة القضارف (1 : 1) كوبر الخرطوم
* الأمل عطبرة (1 : 0) اهلي مروي
◄ دوري أبطال أوروبا – اياب دور ال 16 :
* مانشستر سيتي – إنجلترا (1 : 2) بازل – سويسرا
* توتنهام – إنجلترا (1 : 2) يوفنتوس – إيطاليا
◄ دوري أبطال آسيا – المجموعات :
* سيدني – أستراليا (0 : 2) كاشيما – اليابان
* كاواساكي – اليابان (2 : 2) ميلبورن – أستراليا
* سوون – كوريا الجنوبية (1 : 1) شنغهاي – الصين
* شنغهاي – الصين (2 : 2) أولسان – كوريا الجنوبية
◄ كأس الكونفيدرالية الأفريقية – دور ال 32 :
* بورت لويس – الموريشيس (0 : 2) فوسا جينيور – مدغشقر
* مانيما – الكونجو (2 : 2) الإتحاد – الجزائر
* أولمبيك ستار – بوروندي (0 : 0) هلال الأبيض – السودان
* ويلايتا – إثيوبيا (2 : 1) الزمالك – مصر
* كارا برازافيل – الكونجو (3 : 0) اتحاد بن قردان – تونس
* إينيرجي – بنين (0 : 2) إنييمبا – نيجيريا
* الاتحاد – ليبيا (1 : 0) أكوا يونايتد – نيجيريا
* سيمبا – تنزانيا (2 : 2) المصري البورسعيدي – مصر
* كوستا – موزمبيق (0 : 1) كاب تاون – جنوب أفريقيا
* دجوليبا – مالي (1 : 0) آرمى – رواندا.
أعدها: سليم جمال /يوسف عمر عفيفي