“فوربس”: هذا الرجل هو أغنى أغنياء العالم

انتزع مؤسس “أمازون” جيف بيزوس، المرتبة الأولى في قائمة أصحاب المليارات في العالم التي تَعُدها مجلة “فوربس”، من بيل جيتس أحد مؤسسي “مايكروسوفت”.. بينما تراجعت مرتبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كثيراً؛ حسب وكالة “فرانس برس”.
وبفضل ارتفاع أسهم “أمازون” بنسبة 59% في السنة المنصرمة، ضاعف بيزوس ثروته تقريباً؛ فأصبحت 112 مليار دولار؛ متقدماً على بيل جيتس مع 90 مليار دولار؛ حسب ما أفادت به مجلة “فوربس”.
وحافظ رجل الأعمال وارن بافيت على المركز الثالث؛ فيما حل الفرنسي برنار أرنو رئيس مجلس إدارة مجموعة “إل في إم إتش” في المركز الرابع؛ حيث تقدم سبع مراتب منذ القائمة السابقة بفضل ارتفاع سعر صرف اليورو.
وحل مارك زاكربرغ مؤسس شبكة “فيسبوك” خامساً.
ودخل صينيان بين أغنى عشرين من أصحاب المليارات. وهما “ما هواتينغ” صاحب شركة الإنترنت العملاقة “تنسنت”، وأغنى أغنياء الصين، الذي احتل المرتبة السابعة عشرة، و”جاك ما” مؤسس شركة “علي بابا” العملاقة للتجارة الإلكترونية الذي حل في المرتبة العشرين.
وانحدر تصنيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كثيراً؛ فتراجع 222 مركزاً، من المرتبة 544 إلى 766، مع ثروة تُقَدر بـ3.1 مليارات دولار أي أقل بـ400 مليون دولار؛ مقارنة مع ما كانت عليه عند بداية ولايته في البيت الأبيض.
صحيفة سبق