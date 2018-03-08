الخرطوم: تفاصيل مثيرة في التحريات مع شباب وفتيات الفيديو الفاضح

كشفت تحريات الشرطة عن معلومات مثيرة حول المتهمين في فيديو بيتش بري الفاضح فيما لا تزال متهمة هاربة وتبحث عنها السلطات ، وبحسب صحيفة السوداني فإن الشباب المضبوطين كانوا يمضون الليل بشاطئ النيل في بري ينتظرون شروق الشمس ، حتى يستمدوا الطاقة من الشمس ،
وكشفت التحريات أن الشباب الصغار الذين ضبطوا في الفيديو الفاضح من صغار السن وأحدهم عمره لم يتجاوز 12 عاماً .
الشباب المقبوض عليهم ذهبوا ليلاً إلى شارع النيل عددهم (7) شاباً يمضون الليل عند البيتش ببري ينتظرون شروق الشمس وقرب الشروق قاموا بتشغيل أغاني أجنبية بمكبرات صوت العربة والرقص على أنغامها ،
وبينما هم يرقصون مرت بجانبهم الفتاتان وقامت إحداهما وكانت ترتدي الزي الأسود (بنطلون وبلوزة) بالرقص مع الشباب وشاركتها رفيقتها الرقص ، وبمجرد أن أشرقت الشمس امتطوا سياراتهم وذهبوا إلى منازلهم ،
فور إنتشار مقطع الفيديو كثفت الشرطة نشاطها للبحث عن المتهمين ومحاربة ظاهرة الشروق ، ونفذت الشرطة حملات مكثفة إستهدفت شارع النيل لعدة أيام أسفرت عن ضبط (27) شاباً وفتاة من معتادي ممارسة ظاهرة الشروق .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
وطني 100%
2018/03/08 at 8:42 م (UTC 2) رابط التعليق
معلومات مثيره؟؟؟
قلنا امكن تجار دولار او مهربين دهب ولا بزرعو في متفجرات
..دا شنو الكلام الفطير دا