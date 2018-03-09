مذيعة انغام: يوم المرأة يومنا (وحنخلص حقنا من ادم) ..فيديو

استضافت قناة انغام يوم الحميس عبر برنامج (هلا بيكم) الاستاذة فاطمة محمد مقرر امانة الاتحاد النسائي العالمي ومدير تحرير مجلة انسام وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي الموافق الثامن من مارس
وتناول اللقاء جملة من القضايا التي تهم المرأة وابرزها العنف صد المرأة حيث ذكرت فاطمة بان العنف ضد المرأة لا يقتصر على العنف الجسدي والضرب بل حتى العنف اللفظي يمكن ان يشكل خطرا على حياة النساء بل تفوق خطورته العنف الجسدي .
وارسلت فاطمة رسائل الى الرجل مطالبة فيها باحترام المرأة التي تعتبر الجزء المكمل له في الجيام مشيرة الى ان نجاح المرأة لابد ان يكون تعبيرا عن حسن تعامل الرجل .وقالت مثلما يقولون وراء كل عظيم امرأة فاننا ايضا نقول وراء كل امرأة ناجحة رجل متعاون. مذيعة البرامج ذكرت بان الحلقة مخصصة للنساء بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي نعتبر فرصة سنستغلها كنساء ( عشان نخلص حقنا) دون تحامل على الرجل.
الخرطوم (كوش نيوز)