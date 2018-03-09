رئيس السودان السابق يجري معاملة في بنك بالخرطوم ويرفض معاملة تفضيلية

قضى المشير عبدالرحمن سوار الذهب وقتاً طويلاً ظهر الأربعاء بالصالة الداخلية لبنك أم درمان الوطني فرع القصر .. المشير سوار الذهب حضر بنفسه لإنجاز معاملة مالية تخصه وفشلت كل الجهود لإقناعه بالجلوس في مكتب خاص لحين تقديم الخدمة له ..
المشير غادر بعض قضاء مهمته ترافقه نظرات الإعجاب ببساطة الرئيس السوداني السابق وأحد الرموز السياسية في العالم . وفق صحيفة مصادر يوم الخميس.
الخرطوم(كوش نيوز)
1 التعليقات
عثمان
2018/03/09 at 8:48 ص (UTC 2) رابط التعليق
رجل فى زمن فيه كثر أشباه الرجال
السودان عثر حظه فى عدم تقديمك للقيادة
نتمنى لك الصحه وطول العمر يا رجل يفخر حتى الذهب بارتباطه بإسمك .
لك التحيه والاحترام والتجله يا عبد الرحمن