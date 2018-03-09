هديل مو، النحلة السودانية ابنة الملياردير محمد ابراهيم.. حياتها قصة حقيقية للنجاح العالمي .. صور

هديل محمد إبراهيم إبنة مو إبراهيم البليونير السوداني واحدة من أنشط الشباب في أفريقيا وصفتها مجلة فوغ الشهيرة بالشابة التي لا تهدأ The Restless Womanصنفتها مجلة جوان في يوم المرأة العالمي 2014.. المراة رقم 20 التي تعمل على تطوير القارة الأفريقية.
– تشغل المدير التنفيذي لمؤسسة والدها مو إبراهيم للقيادة الرشيدة ومكافحة الفساد في أفريقيا منذ تأسيسها وكانت وقتها بعمر 22 سنة ، ويعود لها الفضل في أن تصبح المؤسسة بشكلها الحالي.
– عضو فاعل في مؤسسة Mary Robinson Foundation المعنية بالمجتمعات التي تتأثر بالتغيرات المناخية .. على فكرة أكتر المجتمعات تأثيراً بالتغيرات المناخية هم أهلها السودانيين.
– أسست مع أمها دكتورة هنية وشقيقها هشام مؤسسة تحمل إسم والدتها في الخرطوم التي تعني بسرطان الثدي وأنشأؤوا مركز الخرطوم للأورام وهي مؤسسة طوعية عالجت وما زالت آلاف النساء وإستطاعوا جلب تمويل (خارج حلال أبوهم 14مليون دولار )
– عضو فاعل في مؤسسة كلنتون الخيرية
– عضو فاعل في مركز كارتر المعني باللاجئين.
– تشرف مع شيلسي كلنتون وحليمة دانغوتي ” إبنة أغنى أفريقي ” على مركز أفريقيا للفنون في نيويورك معني بالفنون الأفريقية
– عضو في مجلس القيادات الشابة التابع لمؤسسة الأمم المتحدة للثقافة اليونس;, وتم في 2015تعيينها رئيسة لأعلى لجنة معنية بالشباب في الأمم المتحدة.
– محاضر ثابت في TED لندن والعديد من المنديات والسمنارات في الجامعات عن القيادات الشابة درست علوم سياسية واجتماعية في جامعة بريسول
– صنف أبوها وأمها رأبع أكثر أزواج تأثيراً في أفريقيا
– هشام محترف التمثيل أو هاو تحت الأسم HOSH
الأسرة – اصولها من حلفا – غادرت السودان في 1974 أبوها كان شغال في دار الهاتف السودانية مهندس كهرباء قرأ في الأسكندرية قبل ما يسافر لندن للماستر والدكتوراة، دولار واحد ما عملو في السودان ، محمد أبراهيم يعود له بعض الفضل في تطوير الموبايل بشكله الحالي أنشأ شركة CELTELL العاملة في غرب أفريقيا . وباعها للكويتين في 2005 م بي 3.5 مليار دولار قبل أن يتفرغ للنهوض بأفريقيا عبر محاولة وضع قيادة رشيدة ومكافحة الفساد… الأم أخصائية الأشعة عادت شغالة في مركز الخرطوم للأورام وساكنة هناك وتكشف بيدها على المرضى .
كسرة : ليهم دور في رفع العقوبات عن السودان حسب ما عرفت .. لانو أمهم من الناس الاخد اوباما بشهادتهم وقالت ليهو بنعاني في علاجات السرطان .. ولاحظ علاقتهم بعائلة كلنتون.
بقلم
هادي بورتسودان
7 التعليقات
إنتقل إلى نموذج التعليقات ↓
الواضح
2018/03/09 at 4:35 ص (UTC 2) رابط التعليق
لولا دكتورة هنية ومركزها لعلاج سرطان ال
الواضح
2018/03/09 at 4:40 ص (UTC 2) رابط التعليق
(دولار واحد ما عملو في السودان ) وظولار واحد ما صرفو في السودان . دا راجل غير جدير بالاحترام . ولولا زوجته او طليقته الفاصلة ومركزها لعلاج السرطان لما ذكره احد . دا حتي لأهلو الحلفاويين ما بني ليهم مزيرة سبيل . والما فيهو خير لأهلو مافيهو خير للناس . عاوز شو من حكاية القيادة الرشيدة في افريقيا . لكن ربنا عمي بصيرتو من عمل الخير . نعوذ بالله من ذلك
سوداني اصيل
2018/03/09 at 5:29 ص (UTC 2) رابط التعليق
ياالواضح ديل ناس بدعمو الحكم الرشيد او الحاكم الرشيد في القاره الافريقيه على ما سمعتك بي ٥ مليون دولار والظاهر دعمو نيلسون مانديلا بهذه الجائزه لانه يستحقها على ما قدمه لبلاده ودا حق من حقهم ان يوطد مفهوم الحكم الرشيد في افريقيا لان الفساد ناخر القاره الافريقيه ونحن ليس بعدين من ذلك وثم ثانيا هل حكومتك مشجعه استثمار الاموال السودانيه في السودان حكومتك بسياستها الخطا طارده للمستثمرين السودانين ومشجعه راس المال الاجنبي
مسيخ
2018/03/09 at 7:28 ص (UTC 2) رابط التعليق
الواضح لو وروك بالواضح ح تزعل و الراجل حضر في التسعينات عشان يقدم و جماعتنا ديل كرشوه .. و هسع مافي زول عارف .
احمد عبد الكريم
2018/03/09 at 8:00 ص (UTC 2) رابط التعليق
الاهل و البلد في اشد الحاجة لهذه الملايين و ابن البلد مفروض يكون الادرى ..خلونا من فساد الحكومة و الكيزان المدخلنو في كل موضوع ..الحقيقه هي ان حكاية الحكم الرشيد دي هي اللغة الاكثر شعبية في الاوساط العالميه ..يعني لو الفلوس عمل بيها الف مدرسه في السودان ما كان حد جاب سيرتو في الاعلام الغربي.
عزالدين
2018/03/09 at 9:48 ص (UTC 2) رابط التعليق
أولا مركز الثدي ليس خيريا إطلاقا واسعاره أضعاف أضعاف مستشفي الذرة وده كلام عن تجربة والرجل صنيعة الخواجات منسلخ تماما عن بني جلدته وعن موطنه حلفا ولو كان يبحث عن القيادة الرشيدة فاولي ببحثه السودان لكنه ربيب الانجليز والامريكان ومن كان ربيب هؤلاء فلا ترجو منه خيرا لبلاده هسي ال5 مليون دي ما أولي بيها حلفا مدارس ومستشفى وبنية تحتية لكن يظهر الرجل يبحث عن الشهرة ليس إلا هكذا هو ديدن الحلفاوين وانا نوبي منهم للأسف فرقت بينهم المسافات منذ الهجرة ولم تقم لهم قائمة وأصبح آخر همهم وطن الجدود
Algnral algali
2018/03/09 at 10:00 ص (UTC 2) رابط التعليق
لو حاول الاسنثمار فى السودان كان بقى شحاد زينا الحسد هو المدمر بلدنا لو ما الطمع و الجشع كان العالم كلو استثمر فى السودان و الدليل شوفوا التعليقات عن السودانيين الناجحين