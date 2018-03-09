أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة يوم الجمعة 9 مارس 2018م









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الزعيم ::-

الحشود المريخية تحتفي بالعقرب في ليلة استثنائية

المريخ يواصل تحضيراته للفرسان. ….عودة قوية لرمضان عجب. …شداد يخرج عن وقاره ….يحتد مع دكتور المرضي

توغو بورت تفضح القوة المالية الضاربه. …لعب الفلس يظهر على مكسيم والمعاناة المادية تفتح الشباك الهلالية

تدريب رئيسي اليوم

مازدا يحاضر اللاعبين ويؤكد باب المشاركة مفتوح للجميع.

صحيفة الجــوهــرة الريـاضــيـة :

*أكد بان الأزرق صاحب تواجد مستمر ضمن أندية النخبة

*الكاف يصف هزيمة الهلال باكبر مفاجات الأبطال

*الهلال يتدرب علي رمال المحيط

*فارياس يطالب ب فوز عريض في معركة 18 مارس

*التوغولي يكشف موعد وصوله ل الخرطوم

*مكسيم يرفض تحمل مسئولية الهزيمة يتعهد ب الرد في امدرمان ويؤكد حراس الريال والبارسا يتقبلون الأهداف من 25 ياردة

*لجنة المسابقات تؤجل صدام الهلال والخرطوم

*الفرنسي لوراو يتأسف لاصابة مدافع الموانئ

*شداد ينفجر مايصرف علي احتفالات وزارة الرياضة أولي به النشاط

الصدي ::-

محمد الشيخ مدني يجتمع بالمهندس ويطالبه بعدم التعاقد مع أي ناد

العقرب يشكر جماهير المريخ على التكريم الأنيق ويتعهد بالصمود أمام المؤامرات

اتحاد الكرة يحسم مصير مجلس المريخ المحلول الإثنين

ابراهومه : التأهل سيكون بشيكان

■ صحيفة الــدار “الملحق الـرياضي” :

*غليان في الهلال علي فارياس ومكسيم

*الثلاثي الأفريقي يطالب اتحاد الكرة بتأجيل مباريات الدوري

*صدام عنيف واتهامات خطيرة بين شداد والمرضي

*فرسان الخرطوم تستعين بالجيش لاسقاط المريخ بالأحد

*تفاؤل وسط نجوم الهلال بعبور الموانئ

■ العناوين المحلية :

* الهلال يتدرب بشواطيء العاصمة التوجولية

* بعثة الهلال تغادر لومي الْيَوْمَ وتصل الخرطوم فجر ﻏﺪاً

* توغو بورت في الخرطوم الخميس القادم

* مدرب توغو بورت: صفوف الفريق شهدت غياب أحد كروته الرابحه أمام الهــلال

* الهلال وهلال التبلدي والآرسنال يطلبون تأجيل مبارياتهم في الممتاز

* حي الوادي يكسب تجربة اركويت بثلاثية

* وكيل وزارة الرياضة يهاجم شداد ويصفه بأنه أفشل رئيس للاتحاد

* مجلس المريخ المحلول يستأنف قرار إيقاف بكري المدينة

* اتحاد الكرة يحسم مشاركة القمة في البطولة العربية

* ابراهومة: الحكم جردنا من النقاط الثلاث أمام الشرطة

* معتصم خالد: أمامنا فرصة جيدة لتجهيز الفريق قبل مواجهة السوكرتا

* الرهيب يكسب ودية مريخ الأبيض بثلاثية ويطلب تحويل بعض مبارياته لربك

* التش سعيد بأول ظهور أفريقي مع هلال التبلدي

* المدرب العام لهلال التبلدي: فرطنا في الفوز ببورندي لكننا لن نتهاون بشيكان

* هلال عطبرة يحتج ويطالب النظر في استئنافه ضد قرار الاتحاد المحلي

* البردة الدويم يلعب 90 دقيقة بـ8 لاعبين فقط ويخسر أمام المريخ بثلاثية فقط

* المريخ يضرب بقوة في الدوري المحلي بالحصاحيصا

* تركيب اضاءة لاستاد الدمازين التي تبرع بها القطب الرياضي مجدي يارا

* الاتحاد المحلي بدنقلا يصدر برنامج دوري الدرجات الثلاث

* دوري الأولي بدنقلا: يوم 3/17 الشيخ شريف والنسور .. ويوم 3/20 الأمل وارتدي

* دوري الثانية بدنقلا: يوم 3/10 المريخ وودنميري

* دوري الثالثة بدنقلا: يوم 3/18 الموردة وأمل الزورات

■ العناوين العالمية :

* آرسنال يضرب ميلان في عقر داره بالدوري الأوروبي

* أتلتيكو مدريد يصطاد لوكوموتيف موسكو بسهولة

* مارسيليا يقسو على بيلباو.. ولاتسيو يتعثر في ميدانه

* سالزبورج يفجر مفاجأة كبيرة بالدوري الأوروبي

* بونوتشي: افتقدنا للشجاعة في مواجهة آرسنال

* فينجر: الفوز على ميلان أنهى الكابوس

* تألق الوسط وخطر أوسبينا يتصدران

* جاتوزو يعترف بأفضلية آرسنال ويرفض الاستسلام

* دورتموند يكرم لاعبه السابق الإسباني مارك بارترا

* الألماني مسعود أوزيل يصل لمئوية فريدة مع آرسنال

* مخيتريان يسجل رقمًا مميزًا في الدوري الأوروبي

* الأسطورة يُجبر فينجر على نزع رداء الكبرياء

* جابي يتطلع لدخول تاريخ أتلتيكو مدريد

* زوبيزاريتا ما زال يشعر بالألم بسبب قرار برشلونة

* فلاميني يتمنى سير جاتوزو على خطى فينجر

* الصحف الإيطالية تحتفي بأسود يوفنتوس

* صحف ألمانيا تنشغل بخليفة هاينكس

* ثورة باريس تتصدر صحف فرنسا

* سيميوني: قيادة أتلتيكو مدريد الأفضل في مسيرتي

* مدرب لوكوموتيف موسكو: أتلتيكو مدريد مثال يُحتذى به

* رسميا.. دينيس سواريز لاعب برشلونة يغيب عن موقعة تشيلسي

* سان جيرمان يتخذ الخطوة الأولى نحو التعاقد مع كونتي

* بريطانيا قد تحذر جماهيرها من حضور مونديال روسيا

* أليجري مدرب ليوفنتوس: اكتفيت من برشلونة

* هازارد: اللعب في الصين أفضل من الجلوس بديلًا بالليجا

* هاينكس: انتقال ليفاندوفسكي إلى ريال مدريد غير معقول

* سانيول نجم بايرن ميونخ: سان جيرمان لا زال صغيرًا

* الفيفا يجري فحص المنشطات على 9 من نجوم برشلونة

* كان: لم أوقع تاهل يوفنتوس.. ومستوى ليفربول يؤهله لنهائي الأبطال

* رومينيجه: الأندية تبحث عن خليفة ميسي.. وقد نغير سياستنا

* نادي هيديرسفيلد تاون يقرر ضم هادرجوناج نهائيا

* كوندوجبيا لاعب فالنسيا يحذر من قوة إشبيلية

* إصابة 30 مشجعا على الأقل خلال مباراة في البرازيل

* ماتويدي: هزمنا توتنهام بالقلب والروح.. وثنائي الأرجنتين صنع الفارق

* يورينتي: توتنهام استحق المزيد.. وأرشح يوفنتوس للتتويج بالأبطال

* ليون وبوماس وكيريتارو تتأهل إلى ربع نهائي كأس المكسيك

* فيرمينو: سنهزم أي منافس في ربع نهائي الأبطال

* مشروع جديد لكريستيانو رونالدو في مدريد

* العربي ينتزع سوبر الشواطئ من الكويت

■ مفكرة الْيَوْمَ :

◄ الدوري الإسباني – ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ 28 :

* جيرونا (– : –) ديبورتيفو لاكورونا

الساعة : 22:00 .. القناة : beIN HD 3

◄ الدوري الإيطالي – ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ 28 :

* روما (– : –) تورينو

الساعة : 21:45 .. القناة : beIN HD 3

◄ الدوري الألماني – ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ 26 :

* ماينز (– : –) شالكه

الساعة : 21:30 .. القناة : beIN HD 5

◄ الدوري الفرنسي – الاسبوع 29 :

* ستراسبورج (– : –) موناكو

الساعة : 21:45 .. القناة : beIN HD 6

جميع المباريات بتوقيت السودان (جرينتش +2)

■ نتائج مباريات الامس :

◄ الدوري الأوروبي – ذهاب دور ال 16 :

* أتلتيكو مدريد – أسبانيا (3 : 0) لوكوموتيف موسكو – روسيا

* سسكا موسكو – روسيا (0 : 1) ليون – فرنسا

* بوروسيا دورتموند – ألمانيا (1 : 2) ريد بول – النمسا

* ميلان – إيطاليا (0 : 2) آرسنال – إنجلترا

* لاتسيو – إيطاليا (2 : 2) دينامو كييف – أوكرانيا

* لايبزيج – ألمانيا (2 : 1) زينيت سانت بطرسبرغ – روسيا

* مارسيليا – فرنسا (3 : 1) أتلتيك بيلباو – أسبانيا

* سبورتينج لشبونة – البرتغال (2 : 0) فيكتوريا بلزن – التشيك

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