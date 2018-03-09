احتجاز أجانب بينهم سودانيون على يد “الأرومو” في إثيوبيا

مازال (25) مواطناً من السودان وجنوب السودان من بينهم نساء عالقين بين منطقة كنداكو وييم كانوا في طريقهم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحركوا من منطقة قمبيلا الحدودية منذ الأحد الماضي.
وقال المواطن جيمس يود، أحد العالقين في المنطقة، لراديو تمازج إنهم تحركوا يوم الأحد من منطقة قمبيلا الإثيوبية متجهين إلى العاصمة أديس أبابا وأصبحوا عالقين ولا يستطيعون الوصول إليها بعد أن قامت مجموعة من أورومو الإثنية بإغلاق الطريق واحتجازهم.
وتابع: “تحركنا من قمبيلا يوم الأحد وعددنا (25) من بيننا نساء واثنان من دولة السودان ولا نستطيع الآن العودة إلى الخلف أو التقدم الى الأمام، الطريق مغلق”. وكشف يود أنهم أبلغوا السلطات في قمبيلا من أجل إنقاذهم.
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