مركز أمريكي: السودان يمتلك ثاني أكبر عدد من المهاجرين

كشفت إحصائية صادرة عن مركز دراسات أمريكي، أن السودان يمتلك ثاني أكبر عدد من المهاجرين حول العالم بنهاية العام 2017. ويمتلك السودان بحسب إحصائية مركز (باو) الأمريكي للدراسات، والتي حصل (باج نيوز) على نسخة منها، حوالي مليون و(950) ألف مهاجر حول العالم، بنسبة زيادة بلغت 63 % بين عامي 2010 و2017.
وحلت سوريا في المركز الأول بحسب الإحصائية، بـ(6) ملايين و(860) ألف مهاجر، وجنوب السودان في المركز الثالث ويمتلك مليونا و(750) ألف مهاجر.
وكشفت الإحصائية عن وجود (257) مليونا و(720) ألف شخص يعيشون كمهاجرين في مختلف أقطار العالم. ويُعرّف المهاجر على أنه شخص يعيش خارج البلد الذي وُلد فيه. وتوقع المركز زيادة كبيرة في عدد المهاجرين الأفارقة خلال السنوات المقبلة نسبة للزيادة الكبيرة في عدد السكان بأفريقيا، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية في القارة السمراء.
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