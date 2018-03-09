الدولب تمتدح مجهودات ديوان الزكاة

افتتح المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية أمس، جملة من المشروعات الاجتماعية التي دشنتها وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية بحضور أحمد هارون والي ولاية شمال كردفان ومشاعر الدولب وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية تمثلت المشروعات في مستشفى الضمان الطبي بكلفة (27) مليون دولار ونفرة الزكاة بـ(55) مليون جنيه لتمليك وسائل الإنتاج ومشاريع سبل كسب العيش بجانب افتتاح المقر الجديد للإدارة التنفيذية للتأمين الصحي وبرنامج بناء القدرات الممول من بنك التنمية الأفريقي.
ووصفت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية افتتاح المستشفى بأنه إنجاز كبير لجهاز الاستثمار للضمان الاجتماعي ويقدم خدمه ذات بعد اجتماعي تتكامل مع منظومة الضمان التابعة للوزارة ويحقق توطين الخدمات الصحية بالسودان،
وقالت الوزيرة إن ديوان الزكاة في تطور مستمر وحقق قفزات كبيرة وطفرة تتماشى مع الواقع الاجتماعي.
اليوم التالي