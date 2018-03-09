4 أسئلة يوجهها المدير لموظفيه أسبوعيًا: ستثمر عن نقاشات جذابة

يشكو العديد من الموظفين من غياب التواصل بينهم وبين مديريهم، وهو ما يؤدي لقلة الإنتاجية بشكل عام، وغياب الإحساس بالولاء للمكان مع مرور الوقت.
ولكن وفقا لمجلة «إنك»، فإن المدير الجيد يخلق نوعا من الشفافية بينه وبين موظفيه، بإجراء جلسة بينه وبين كل موظف أسبوعيا، ويطرح عليه الأسئلة التالية، والتي ستثمر عن نقاشات جذابة.
4. صف عملك هذا الأسبوع في كلمة واحدة؟
من خلال منح موظفيك حرية التعبير عن هذه الكلمة الواحدة، والاستماع إلى تفسيرهم، سوف يزداد وعيك لاستكشاف حلولا للمشاكل التي قد تجهلها، وسط انشغالك بمهامك الإدارية.
وبعد سماعك لآرائهم، اشكرهم على شفافيتهم معك، واشعرهم بالأمان، وأن لديك مصلحة قصوى في تواجدهم حولك، باعتبارهم حلفائك.
3. أخبرني عن مرورك بيوم واحد جيد في العمل؟
سيساعدك هذا السؤال على معرفة تجربة إيجابية واضحة مروا بها خلال العمل، وذلك لكي تكررها لهم في كل الأيام.
2. اذكر ثلاثة أشياء إيجابية تحفزك على العمل يوميا؟
قد تعطيك الإجابات عن ذلك السؤال تحديدا رؤى هائلة بشأن ما يستمتع به الموظفين من عملهم ومن وجودهم في الشركة، وكن دقيقا في الاستماع للأشياء التي تحفزهم، فمن الممكن أن تكون «مهارة» اكتشفت حديثا، يمكن استثمارها في أماكن أخرى لإبراز أفضل ما لديها؟
1. ما الذي أستطيع فعله لك لكي تكون أكثر إنتاجية؟
لا تستعجل موظفيك في الإجابة على هذا السؤال، وإذا كانت إجاباتهم فارغة، اسألهم في المقابل عن آخر مرة لم يستمتعوا فيها بالعمل، وما الذي يمكن فعله لتحسين هذه العيوب، وإذا كانوا موظفين جدد في المكان اطرح عليهم سؤال حول ما الذي نجح وما لم ينجح للاستمتاع بعملهم السابق.
المصري اليوم