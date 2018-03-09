كسلا تستعد لإنتاج معدن الرخام

وقعت حكومة ولاية كسلا ممثلة في وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة ومفوضية الاستثمار، على مذكرة تفاهم مع وزارة المعادن ممثلة في الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية لإنتاج والاستثمار في معدن الرخام بمحليات الولاية كافة.
ووقع وزير التخطيط العمراني بكسلا م. محمد سعيد أحمد محمود إنابة عن حكومته، ووقع عن وزارة المعادن م. إبراهيم بريمة، وذلك بحضور والي كسلا آدم جماع آدم، ومدير المكتب الفرعي لوزارة المعادن م. إسحق مضوي.
وأوضح بريمة في تصريحات صحفية، أن توقيع المذكرة سيكون لها مابعدها وتشكل دفعاً كبيراً في مجال الاستثمار في الرخام بالولاية في محلية تلكوك خاصة.
ونوه بأن ولاية كسلا وفقاً للدراسات الجيولوجية الأولية تعتبر من أميز الولايات وتتمتع بطبيعة جيولوجية متميزة ساعدت في تشكيل الكثير من الصخور الرسوبية المتحولة والتي من أهمها الرخام.
وأكد بريمة حرصهم في الوزارة بعد الاتفاق بوجود العديد من الشركات الأجنبية المتميزة بولاية كسلا واستثمارات ضخمة في مجال الرخام، سيكون لها عائد اقتصادي كبير يعود للولاية والمحلية والمواطن.
من جانبه، أوضح وزير التخطيط العمراني أنه تم الاتفاق مع شركة كاسبر الصينة للمعادن للبدء في العمل قريباً، مبيناً أن الرخام الموجود بمحلية تلكوك يعتبر من أجود أنواع الرخام في العالم ويتواجد بكميات كبيرة ومقدرة تمتد لأكثر من مئة كيلو.
شبكة الشروق