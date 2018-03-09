سفير تركي يفاجئ مواطن سوداني بزيارة منزله بعد اطّلاعه على قصته في الصحافة

قام السفير التركي في العاصمة السودانية الخرطوم، عرفان نذير أوغلو، بزيادة مفاجئة لمنزل مواطن سوداني يدعى ياسر حسن، بمدينة أم درمان شمال العاصمة الخرطوم.
وحسن هو مواطن سوداني بسيط، أب لابنتين وولد مصاب بالشلل منذ عامه الثالث، تعرض حسن لحادث قبل خمس سنوات تسبب بشلل كامل للجزء الأيمن من جسمه، فاضطر لترك وظيفته، حتى تدهورت حالة أسرته الاقتصادية، لدرجة عجزه عن دفع إيجار بيته والبالغ 600 جنيه سوداني (20 دولار أمريكي).
وقال السفير عرفان أوغلو: “عندما اطّلعت على قصة حسن من الصحافة، تواصلت مع كاتب الخبر، وقررت الذهاب مع زوجتي وهي طبيبة، لسماع شكواه، ومشاركته آلامه”.
وأضاف أنه تم تقديم مساعدات غذائية لعائلة حسن، ودفع كافة مستحقات إيجار بيته كدعم أولي، وأكد أن سفارة بلاده ستتابع الحالة الصحية لحسن وولده مهند، وستعمل على توفير كامل احتياجاتهم.
ومن جهته، لم يتمكن حسن من حبس دموع التأثر، عندما وجد سفير تركيا ببلاده، عرفان نذير أوغلو، وقد أتى لزيارته، ومشاطرته آلامه.
وعن شعوره لدى رؤيته السفير التركي في بيته، قال حسن: “شعرت بسعادة أعجز عن وصفها، ولم أتمالك نفسي وبكيت بشدة، لم أتوقع أن يحدث ذلك أبدا، وأشكره جدا على ما فعله”.
وأضاف قائلا: “رأيت بنفسي وجه تركيا الوفي من خلال وفاء سفيرها”.
ترك بلس